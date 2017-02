Por Hugo Laveen

Un panel del Senado de Arizona dominado por los republicanos adelantó la legislación el jueves que ampliará el programa de vales escolares del estado a todos los 1,1 millones de estudiantes de escuelas públicas en el estado para 2020.

La votación de 4-3 por el Comité de Educación del Senado marca lo último en un esfuerzo de un año de los legisladores que respaldan la elección de la escuela para ampliar lo que comenzó como un pequeño programa para estudiantes discapacitados. Una republicana, la senadora Kate Brophy McGee, se unió a los dos demócratas en el panel de oposición.

El proyecto de ley ahora se dirige al pleno del Senado. Se ha introducido una legislación idéntica en la Cámara, lo que significa que podría dirigirse rápidamente al despacho del gobernador Doug Ducey si es aprobado por ambas cámaras.

Bajo el programa “Empowerment Scolarship Accoount”, los padres obtienen la mayor parte de los impuestos estatales que su escuela pública local recibiría y pueden gastar en escuelas privadas o religiosas, educación en casa o tutoría. Los opositores argumentan que el programa canaliza el dinero de las escuelas públicas atendidas por el 85 por ciento de los niños de Arizona, que las escuelas privadas no tienen que matricular a los estudiantes que creen que son más costosos o difíciles de enseñar y que el programa carece de responsabilidad.

La senadora republicana Debbie Lesko, de Peoria, patrocinó la propuesta e impulsó una expansión similar el año pasado, que se estancó después de que algunos legisladores republicanos se preocuparan de que pondría en peligro una propuesta de financiamiento escolar respaldada por el gobernador Ducey. La Proposición 123 apenas se aprobó y aumentará los retiros del fideicomiso estatal para aumentar los fondos escolares, según sea necesario para resolver un caso judicial presentado por los distritos escolares.

Lesko argumentó que su propuesta realmente ahorrará dinero a los contribuyentes porque las escuelas públicas obtienen fondos estatales, federales y locales de más de $9.500 al año, mientras que el bono promedio es de $5.200 al año.

“Les dan a los padres otra opción sobre dónde pueden enviar a sus hijos para obtener la mejor educación y también ahorrar dinero a los contribuyentes, alrededor de $4,300 por año, por estudiante”, dijo Lesko.

Chris Kotterman, de la Asociación de Juntas Escolares de Arizona, cuestionó los números de Lesko, diciendo que el único dinero que realmente se mueve con un estudiante que deja una escuela pública es el dinero del fondo estatal y que la carga del fondo general aumenta con los cupones.

Chuck Essigs, de la Asociación de Negocios Escolares de Arizona, puso esa cifra en $1,100 para cada estudiante de primaria que deja una escuela pública por un cupón y $1,200 más para cada estudiante de escuela secundaria.

La senadora demócrata Catherine Miranda, de Phoenix, discutió con Lesko, señalando que la baja financiación de la escuela era una razón principal para que los padres buscaran otras opciones escolares.

“Así que tenemos que arreglar nuestras escuelas públicas para que no se vayan”, dijo. “Este proyecto de ley pone en peligro mis escuelas públicas, no podemos pasar este proyecto de ley a los niños de la escuela pública”.

Brophy McGee dijo que apoyó el programa de vales, pero no pudo apoyar la masiva propuesta que ahora está siendo debatida. Dijo que el bajo financiamiento escolar, la escasez de maestros y la falta de transparencia y rendición de cuentas lo hacían imposible.

“Si aumentamos el financiamiento público para cada opción podemos regresar y tener esta conversación de nuevo, y entonces será significativo”, dijo.

Desde que el programa inicial fue adoptado en 2011, se ha ampliado para cubrir a cerca de un tercio de todos los estudiantes, incluyendo niños que asisten a escuelas que no cumplen con los requisitos, que viven con reservas indias o que son niños de crianza temporal o hijos de miembros militares.

Los padres en apoyo y opuestos al programa de vales llenaron la reunión.

Lesko y otros partidarios dicen que el programa tiene un límite de 5.500 estudiantes, pero que el límite caduca después de 2019.

La madre Danielle Salomon dijo que el programa ha ayudado a su hijo autista a ir a una escuela privada que satisfizo sus necesidades. Dijo que fue a cuatro escuelas públicas antes de recibir un vale.

“Debido a la ESA, nuestro hijo finalmente está en un ambiente donde puede estar seguro y comprendido, y puede centrarse en su educación en vez de simplemente sobrevivir”, dijo Salomon al panel. “Creo que todos los padres de niños con necesidades especiales merecen la opción de colocar a su hijo en el ambiente educativo adecuado para apoyar esas necesidades especiales”.