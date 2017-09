Por Hugo Laveen

Un funcionario de la policía de Filadelfia, habló sobre la muerte de un activista de esa comunidad, durante un intento de robo de automóviles. mientras su hija de dos años se encontraba en el asiento trasero “una de las cosas más horribles” que ha visto en 24 años en el departamento, dijo.

El capitán de homicidios Jack Ryan dijo el lunes que no había ninguna explicación para el asesinato de Gerard Grandzol, de 38 años, aparte de “un toque de maldad”.

La policía dice que Maurice Roberts, de 21 años, y su hermano de 16 años se acercaron a Grandzol fuera de su casa el jueves por la noche. Los sospechosos tomaron su cartera y exigieron las llaves del coche.

Grandzol insistió en sacar a su hija de dos años del auto antes de entregar las llaves. El joven de 16 años le disparó dos veces en la cabeza, dijo la policía.

No hay información sobre algún abogado disponible para cualquiera de los sospechosos.

Ryan dijo que la pistola no ha sido recuperada y debe haber sido obtenida ilegalmente.

Los oficiales describen a Grandzol como un esposo y padre dedicado, cuya hija menor tiene sólo seis semanas de edad. Su familia ha creado una página de GoFundMe para ayudar con los gastos de funeral; para acceder a ella visite: https://www.gofundme.com/Gerard-Grandzol-Memorial-Fund