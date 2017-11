Por Arizona Auto Body Shop

En este apartado no conviene alargarse mucho porque las diferencias entre el torque obtenido de un bloque alimentado por gasolina y otro alimentado por gasóleo son debidas a las particulares características constructivas de unos y otros y a la energía liberada en por la ignición de sus respectivos combustibles.

Si atendemos a una lectura clásica de estas cifras, entendiendo como tal una comparación entre bloques atmosféricos alimentados por inyección o lo que vendría a ser más o menos un salto a los años 80, los bloques alimentados por gasóleo ofrecían más par y a un régimen inferior en comparación con los bloques de gasolina, pero ante los ojos de hoy en día, sus niveles de potencia podían ser incluso ridículos.

A este respecto podemos recordar el principio del artículo donde os explique que la potencia teórica del vehículo es proporcional al par y a la velocidad angular de giro. Un vehículo de gasolina atmosférico tiene un margen real de utilización aproximado entre 1.000 y 5.500 revoluciones por minuto y un diésel atmosférico de entre 1.000 y 4.000 revoluciones por minuto. En el mundo real, el margen práctico de utilización oscila entre las 2.000 y las 4.000 revoluciones por minuto para los motores de gasolina y entre los 1.500 y 3.000 giros para las mecánicas alimentadas por gasóleo.

Si dejamos constante una de las variables, por ejemplo el giro a 2.000 revoluciones por minuto, obtendremos una menor potencia en el motor diésel pero a su vez nos ofrecerá más par motor. ¿A qué se debe esto? Pues es sencillo, el par motor lo origina el movimiento lineal de los pistones de acuerdo con la ignición del combustible en las cámaras de los cilindros y la potencia que se genera según se queme gasolina o gasóleo es distinta. Sin embargo, la explicación mecánica es válida para ambos casos.

La electrónica y la sobrealimentación

A día de hoy, esto que les acabo de explicar se queda para el recuerdo de los más nostálgicos. De hecho muchos de vosotros os habréis dado cuenta de que en ocasiones un fabricante ofrece vehículos con distintas cifras de torque y de potencia extraídos a partir del mismo bloque motor. O incluso un vehículo que tienen un modo “ECO”capaz de modificar esas cifras pulsando simplemente un botón como sucede por ejemplo con el Fiat Panda Cross TwinAir: en modo normal ofrece 90cv y 145Nm y en modo “ECO” se queda en 78cv y 100Nm.

Esto es debido a los avances técnicos y sobre todo electrónicos aplicados al mundo de la automoción. A día de hoy ya no nos extraña oír hablar del variador de fase para los vehículos con culata multiválvula, de motores diésel y gasolina con la misma relación de compresión o incluso motores de compresión variable, pero si hay algo que ha representado un paso de gigante en lo que se refiere a las cifras de par y potencia de un vehículo es la sobrealimentación.

Aunque su explicación mecánica pueda llegar a ser muy complicada, el fundamento básico de la sobrealimentanción es muy simple: incrementar la presión dentro de las cámaras de los cilindros para aumentar la fuerza generada en la ignición del combustible, lo que hace que los pistones desciendan con más fuerza y, por tanto, llegue más torque al cigüeñal.

Como es de suponer, su implantación mecánica es algo más complicada y exige de tanto de estudiar su correcta ubicación dentro del capó de un coche, de unos nuevos colectores de entrada y salida, de refuerzos específicos en los pistones, bielas, cigüeñal… pero el principio básico es incrementar la presión dentro de la cámara de los cilindros y esto es lo que importa para relacionarlo con el torque de un motor.

La sobrealimentación puede estar accionada directamente por el giro del motor o por la presión de los gases de escape. Hoy en día, la electrónica ha llegado también a la sobrealimentación y el nuevo Audi SQ7 TDI ha estrenado el primer turbo eléctrico del mercado y los resultados no pueden ser más espectaculares: 435cv constantes entre 3.750 y 5.000 revoluciones por minuto y 900Nm constantes entre 1.000 y 3.250 revoluciones por minuto.

Ayer y hoy

Hasta no hace muchos años, sólo los más entendidos sabían que un coche con los cilindros cuadrados (diámetro = carrera) eran los más equilibrados para conducir, que si la carrera era inferior al diámetro sería un coche potente pero con una cifra de par modesta y que si la carrera era superior al diámetro sería justo lo contrario, más tranquilo y con más torque.

Hoy en día la mayor parte de los motores pertenecen a familias modulares, lo que permite a los fabricantes ofrecer bloques de más o menos cilindros y de gasolina o diésel con relativa facilidad y mínimos cambios, las variaciones en el par motor y en la potencia vienen dadas por el uso y combinación de las diferentes aplicaciones técnicas y electrónicas que el fabricante quiera usar.

A pesar de todo esto que os he explicado en este artículo, la realidad supera a la teoría en todos los aspectos. En el mercado actual podemos encontrar motores de seis cilindros con la potencia de uno de ocho, motores de tres cilindros tan suaves o más que otros tetracilíndricos de similar capacidad o incluso motores diésel con la misma relación de compresión que unos de gasolina y es que a día de hoy todo es posible.

La razón fundamental de este artículo era explicar de forma entendible lo que es el par motor o torque, que sean capaces de reconocer cómo repercute en la conducción diaria y que os deis cuenta de que la potencia de un coche, si no se relaciona con el par motor, no es un valor muy indicativo del comportamiento del mismo. Espero haberlo conseguido.

