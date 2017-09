Por Arizona Auto Body Shop

Es posible que en alguna ocasión, o en varias, hayamos escuchado una conversación en la que se debatía sobre si utilizar agua o líquido anticongelante en el circuito de refrigeración del motor. De hecho, es posible que hayamos intervenido para dar nuestro punto de vista pero, ¿de verdad sale rentable utilizar líquido anticongelante? ¿El agua corriente estropeará nuestro motor? Vamos a descubrirlo.

En primer lugar debemos tener en cuenta que el circuito de refrigeración tiene una importancia vital para el corazón de nuestro coche, el motor; tanta como el sistema de engrasado interno. Así que no está de más que lo tengamos en cuenta, sepamos cuál es su función, lo revisemos habitualmente y en caso de duda o problema acudamos a nuestro mecánico. Más vale invertir unos pocos dólares en el taller que romper el motor.

Circuito de refrigeración: ¿para qué sirve?

Antes de nada debemos conocer para qué sirve realmente el circuito de refrigeración, aunque es probable que ya lo sepamos. Su función principal es la de evacuar las altas temperaturas internas que se dan en el motor. Dentro de los cilindros, en el momento de la explosión del combustible es cuando se alcanza la mayor temperatura. Hablamos de unos 2.000 grados aproximadamente, aunque cae rápidamente cuando se inicia la carrera de expansión. Durante la fase de escape y el tiempo de admisión sigue disminuyendo, hasta llegar a unos 150 grados más o menos.

Como la temperatura media dentro de los cilindros es muy elevada, el calor se propaga mediante sus paredes por todas las partes del motor. Si nuestro coche no contara con un sistema de refrigeración, o sufriera una avería que redujera su función, la temperatura media se elevaría, provocando dilataciones y deformaciones de las distintas partes de la mecánica. Esto podría dar lugar al roce de los pistones con las camisas de los cilindros (que acabaría en un desbiele en muy poco tiempo), a quemar la junta de la cabeza o incluso a rajar, literalmente, alguna de las piezas, sobre todo la cabeza del motor ya que es más débil que el monobloque. En definitiva, una avería muy “gorda”.

Otra función que cumple el sistema de refrigeración es la de calentar el habitáculo. Sí, la calefacción se consigue gracias al calor del motor. Como el fluido refrigerante se encuentra a una temperatura elevada y tarda poco tiempo en calentarse, aprovechamos para hacer circular aire exterior a través de un radiador mediante un ventilador y que éste entre al habitáculo. En nuestro próximo artículo entenderás el por qué y cómo se aprovecha ese calor.

¿Agua o líquido anticongelante? Decide tú mismo

Sin un fluido líquido que se encargue de la refrigeración, no vale de nada todo el circuito y los distintos elementos que lo conforman, así que, como es un elemento de vital importancia y quien realmente absorbe el calor interno del motor, vamos a prestarle la atención que se merece.

Utilizar agua o líquido anticongelante, he ahí la cuestión. El agua puede ser un líquido de refrigerante válido, de hecho, en los primeros motores con estos sistemas de refrigeración líquida se utilizaba simplemente agua. Los líquidos anticongelantes son básicamente agua, aunque contienen una serie de aditivos que mejoran sus capacidades notablemente.

¿Podemos utilizar agua? Sí, pero no cualquier agua

Si recordamos las clases de química de los últimos cursos de primaria, recordaremos que el agua se denomina químicamente H2O. Esa “O” significa oxígeno, por lo que puede oxidar y corroer partes del circuito. Además, y siguiendo con las clases de primaria, el agua cambia su estado líquido a sólido a menos de 0 grados y a vapor a más de 100 grados.

¿Esto qué significa? Pues significa que si utilizamos agua como refrigerante y dejamos nuestro coche estacionado en la calle en determinadas zonas de nuestra geografía (y especialmente durante la noche), existen posibilidades de que ese fluido del sistema de refrigeración se congele, algo que no nos interesa para nada. Por otro lado, las altas temperaturas del circuito pueden facilitar, en determinados casos, la ebullición.

Cabe resaltar que, si por unas razones u otras utilizamos simplemente agua como líquido refrigerante, no debe ser del grifo. El agua del grifo trae consigo cal, que atacaría y obstruiría a medio plazo partes del circuito. Por tanto, de usar agua, que sea destilada.

Las ventajas que ofrece el líquido anticongelante frente al agua se consiguen gracias a una serie de aditivos. Estos suplen los inconvenientes del agua al reducir el punto de congelación hasta unos 30 grados bajo cero aproximadamente, aumenta el punto de ebullición unos 20 ó 30 grados y evita el óxido y la cal.

En resumidas cuentas: los líquidos anticongelantes, pese a que no mejorarán las prestaciones de nuestro vehículo, garantizan un mejor funcionamiento y cuidado del mismo comparándolo con el agua normal y corriente. Podemos usar agua destilada, pero es más recomendable utilizar este tipo de líquidos con unos aditivos pensados especialmente para alargar la vida de del circuito y garantizar una mejor refrigeración.

En caso de sufrir alguna pequeña fuga y no tener a mano líquido anticongelante, no pasa nada por rellenar el nivel de refrigerante con agua hasta que solventemos la avería y renovemos el fluido. Y ya que hablamos de renovar el refrigerante, lo mejor es ceñirnos al tiempo que nos indica el fabricante en su libro de mantenimiento, que varía dependiendo de cada uno, aunque la norma suele ser cambiarlo cada 2 ó 3 años.

Al igual que el resto de fluidos, filtros, elemento y sistemas del coche, es muy importante revisar el nivel y el estado visual del líquido refrigerante con frecuencia. El motor es el corazón de nuestro vehículo y, por tanto, debemos prever que no sufra averías y que todo se encuentre en orden.

