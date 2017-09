Tienen una mejor supervivencia que los pacientes divorciados o solteros, muestra una investigación

Salud

El matrimonio es buena medicina para una persona que sufra un ataque cardiaco.

Esa es la conclusión de un estudio que siguió a casi un millón de pacientes británicos durante 13 años. Los investigadores encontraron que los pacientes casados que sufrieron un ataque cardiaco tenían un 14 por ciento más de probabilidades de sobrevivir hasta el final del estudio que los solteros.

Y en comparación con los pacientes divorciados, las probabilidades de supervivencia de los casados eran un 16 por ciento más altas, señaló el autor principal del estudio, el Dr. Rahul Potluri, profesor clínico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Aston, en Birmingham, Inglaterra.

“El matrimonio es un representante de factores de riesgo psicológicos que son importantes para garantizar el cumplimiento con el régimen de medicamentos”, comentó Potluri. En otras palabras, el respaldo social y físico que un cónyuge puede ofrecer se traduce en beneficios significativos para la salud.

Por ejemplo, el matrimonio parece tener un efecto positivo en los tres factores de riesgo más importantes de la enfermedad cardiaca: el colesterol alto, la diabetes y la hipertensión, dijo Potluri.

En comparación con los pacientes que no estaban casados, un cónyuge con el colesterol alto tenía un 16 por ciento más de probabilidades de estar vivo al final del estudio. Los pacientes casados con diabetes tipo 2 tenían un 14 por ciento más de probabilidades de sobrevivir, y el matrimonio ofrecía a los pacientes con hipertensión un beneficio de supervivencia de un 10 por ciento, encontraron los investigadores.

Además, los cónyuges ayudan a los pacientes a mejorar su estilo de vida, a perder peso, a comer mejor y a dejar de fumar, señaló Potluri.

Los investigadores no observaron específicamente a las diferencias entre los sexos, pero planifican hacerlo en estudios futuros.

Pero Potluri sospecha que la peor supervivencia es entre los hombres divorciados, seguidos por las mujeres divorciadas, los hombres solteros y las mujeres solteras.

“El divorcio es un golpe doble”, dijo. “El divorcio no sucede de la noche a la mañana. Sucede a lo largo de un periodo durante el cual los pacientes pierden la voluntad de cuidarse”.

El divorcio también tiende a ocurrir a una edad más temprana en que responsabilidades como cuidar a los niños pequeños aumentan el estrés experimentado por un matrimonio que se acaba, planteó Potluri.

Pero no crea que tiene que casarse para sobrevivir después de sufrir un ataque cardiaco, dijo.

“El mensaje no es que los pacientes que han sufrido un ataque cardiaco deban casarse, sino asegurar que tienen algún tipo de red de respaldo”, comentó Potluri.

Al Dr. Byron Lee, director de los laboratorios y las clínicas de electrofisiología en la Universidad de California, en San Francisco, no le sorprendieron los hallazgos.

“Gestionar la enfermedad cardiaca es difícil”, dijo Lee. “Con frecuencia implica una larga lista de medicamentos, pruebas repetidas y citas médicas frecuentes. Es probable que a los pacientes casados les vaya mejor porque cuentan con alguien que les ayuda a controlar todo esto”.

Aunque ya se había reportado el beneficio del matrimonio tras un ataque cardiaco, este es el estudio más grande de su tipo, dijeron los investigadores.

El Dr. Gregg C. Fonarow, profesor de cardiología en la Universidad de California, en Los Ángeles, concurrió en que el matrimonio por lo general es bueno para el corazón.

Muchos estudios han mostrado que tanto en los hombres como en las mujeres el matrimonio se asocia con un riesgo más bajo de eventos cardiovasculares y muerte, en comparación con ser soltero o divorciado.

“Cada vez se reconoce más la importancia de los factores psicosociales para la salud del corazón”, aseguró Fonarow.

En el estudio, los investigadores utilizaron un algoritmo que Potluri creó para analizar datos de casi 930,000 pacientes hospitalizados en Inglaterra entre 2000 y 2013. Los investigadores observaron qué efecto tenía el estado civil en la supervivencia de las personas con factores de riesgo cardiacos o un ataque cardiaco anterior.

De todas ellas, más de 25,000 habían tenido un ataque cardiaco. Más de 168,000 tenían hipertensión, unas 53,000 tenían colesterol alto, y 68,000 tenían diabetes tipo 2, dijeron los investigadores.

El matrimonio ofreció beneficios respecto a la supervivencia a todo el mundo, concluyeron los investigadores.

Los resultados del estudio se presentaron el lunes en una reunión de la Sociedad Europea de Cardiología (European Society of Cardiology), en Barcelona, España. Los estudios presentados en reuniones médicas por lo general se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada médica por profesionales.

FUENTES: Rahul Potluri, M.D., clinical lecturer, Aston University Medical School, Birmingham, U.K.; Gregg Fonarow, M.D., professor, cardiology, University of California, Los Angeles; Byron Lee, M.D., professor, medicine, and director, electrophysiology laboratories and clinics, University of California, San Francisco; Aug. 28, 2017, presentation, European Society of Cardiology, Barcelona, Spain