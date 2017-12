Salud

Más de uno de cada tres estadounidenses mayores se describen a sí mismos como solos, y la época de fiestas pueden resultarles particularmente solitarias, advierten expertos en geriatría.

“La soledad es un problema significativo para los adultos mayores, que les roba su capacidad de tener unas vidas vibrantes e independientes cuando envejecen”, lamentó la Dra. Sonja Rosen, jefa de medicina geriátrica en el Grupo Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles. “Pero no tiene que ser así”.

Rosen y sus colaboradores dijeron que los proveedores de atención de la salud con frecuencia se descuidan y no preguntan de forma proactiva sobre la soledad a sus pacientes mayores. Y esos pacientes con frecuencia no plantean el tema, por orgullo o vergüenza.

Pero los familiares más jóvenes pueden ayudar a romper el hielo y a aliviar el aislamiento al ponerse en contacto con sus familiares mayores, visitándolos para pasar tiempo con ellos, compartiendo una comida o participando en una variedad de pasatiempos.

Lograr que las personas mayores participen en programas locales asequibles (y con frecuencia gratuitos) es otra forma de ayudarlos a reconectar con sus comunidades. Las bibliotecas, las excursiones a museos, los centros religiosos y los gimnasios son lugares ideales para esos esfuerzos, sugirió el equipo de Rosen en un comunicado de prensa del Cedars-Sinai.

Los geriatras son otra fuente que espera ser aprovechada, para aconsejar tanto sobre asuntos médicos como sobre recursos de actividades para las personas mayores.

Una geriatra, la Dra. Elizabeth Whiteman, señaló en el comunicado de prensa que “queremos que los adultos mayores mantengan la movilidad y tengan entusiasmo vital. Queremos que mantengan su independencia y que sigan viviendo donde deseen vivir”.

FUENTE: Cedars Sinai