Nacional

Un perro pequeño se está calentando después de ser abandonado fuera de un refugio de animales de Massachusetts en un clima sumamente helado.

“Quien sea que dejó a su perro atado a un banco exterior en nuestro refugio esta mañana, fue descubierta después de estar afuera en un clima de 7 grados”, escribió el refugio para animales Northeast en Facebook.

Las imágenes de vigilancia muestran a una pareja dejando solo la pequeña mezcla de Pekinés o chihuahua en el frío extremo después de que no pudieron entrar al edificio el martes por la mañana.

La pareja, un hombre y una mujer, probaron la puerta. No se abrió, así que se quedaron allí por un par de segundos y luego decidieron atarla al banco y luego se marcharon “, dijo la directora del refugio Laurie McCannon.

McCannon dijo que aunque la pareja abandonó al cachorro una hora y media antes de que se abriera el refugio por el día, varios empleados estaban dentro del edificio.

Ella dijo que el par podría haber actuado con más urgencia.

“Necesitaban hacer algo en ese mismo momento. Encuentra otra puerta, una ventana para golpear. Solo busca a una persona que esté caminando”, dijo McCannon.

Aunque la congelación fue una preocupación inmediata, los oficiales del refugio dijeron que el perro está relativamente sano.

McCannon dijo que el refugio no quiere vilipendiar a la pareja, aunque el control de animales dijo que podrían presentarse cargos una vez que encuentren a la pareja.

“Para mí, alguien la amaba. Ocurrió una situación que, por el motivo que sea, estas personas no podían quedarse con su perro “, dijo McCannon.

Ella dijo que el refugio funcionará para encontrar al perro como un hogar amoroso, y que el perro debería estar disponible para su adopción en aproximadamente una semana.