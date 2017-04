Por Hugo Laveen

John y Bennie Lou Vandenhuerk, un matrimonio de Chandler, Arizona, acaban de cumplir 70 años de feliz matrimonio.

La pareja, ambos de 89 años de edad celebró su 70 aniversario el pasado 26 de marzo con una cena familiar a la que asistieron los amigos de la familia y un servicio dominical en la Iglesia de Fe de Chandler.

“El tiempo ha pasado horriblemente rápido” dijo Bennie. “Hemos tenido momentos hermosos”.

Ellos se conocieron cuando tenían 18 años de edad en un tren de California, por el años de 1946. Él se dirigía a la Base Naval de Santa Bárbara a presentarse para el servicio y ella a su casa del sur de California.

“Los trenes en esos días se detenían en cada pequeña ciudad, por lo que fue un viaje largo”, recordó. “Así que, hablamos. Y luego me dio su número de teléfono.

Unas semanas más tarde, John, un nativo de Alabama, tenía unos días de licencia y nada que hacer, así que la llamó.

Ella lo invitó a una visita. “Mi padre canceló sus planes para poder conocer a este marinero que estaba visitando a su hija”, dijo Bennie.

Lo que siguió fueron cinco meses de escritura de cartas cuando estaba en Guam. Luego, con una licencia de cinco días, él y Bennie fueron a Yuma porque California requería una espera de tres días en una licencia de matrimonio para un análisis de sangre.

Y el 26 de marzo de 1947, comenzó su romance de 70 años, que fructificó en dos hijos y dos hijas-y, finalmente, siete nietos y nueve bisnietos.

Ellos no tuvieron que renovar sus votos durante la celebración, ya que lo hicieron hace años en el barco del amor.

De hecho, mientras estaban vestidos para la celebración en la Iglesia de la Fe, Bennie dijo que estaba pensando, “Qué bueno será regresar a casa y entrar en mis viejos trapos”.

John es un ingeniero retirado de la planta de energía para General Motors, y supervisó una operación que produjo la electricidad y el aire comprimido para funcionar las herramientas y las máquinas. Bennie trabajaba en una tienda de tapicería y cortinas que era propiedad de un amigo.

La hija mayor de los Vandenhuerks, Jonna Harness, dijo que sus padres “siempre han sido buen tipo de gente, capaces para todo”.

“Cada uno de ellos era práctico”, dijo Harness. “Papá podía arreglar cualquier cosa, y mi madre artística siempre fue increíble en la decoración y la costura. Aunque nuestra familia seguramente no tenía mucho dinero, mamá y papá eran trabajadores y eran capaces de proporcionar extras para la familia a través de la construcción de cosas con sus propias manos”.

Él tomó un retiro temprano en 1988 para cuidar para algunos miembros enfermos de la familia y, cinco años más adelante, se movieron de California a Chandler para estar cerca de su hija.

Ambos son activos en la iglesia, él sirvió durante varios años como capellán de la Legión Americana y luego se convirtió en un oficial financiero para la organización.

La devoción de los Vandenhuerks el uno al otro es y ha sido visible, dijo Arnés.

“Una cosa que observé cuando crecí en nuestra casa fue que mamá y papá disfrutaban mucho de estar juntos”, dijo. “Hablaban mucho, compartían todo y les encantaba reír. Siempre estaban activos en varias iglesias, sin importar dónde estuvieran viviendo y, inevitablemente, se acercaron a las personas que les rodeaban. Socializar y prestar apoyo mutuo dentro de los grupos sociales era -y sigue siendo- importante para ellos “.