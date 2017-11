Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ.— La policía de Gilbert está investigando lo que creen que es un homicidio-suicidio, después de que se encontraron dos cuerpos dentro de una casa.

Los oficiales respondieron a un hogar en el vecindario al suroeste de las calles Warner y Cooper para realizar un control de bienestar poco después de las 9:30 am del lunes. El Departamento de Policía de Gilbert no dijo qué provocó ese control de bienestar.

Después de determinar que “había por lo menos un ocupante fallecido dentro de la casa”, entraron los agentes, según el sargento Darrell Krueger del Departamento de Policía de Gilbert.

Una vez dentro, la policía descubrió los cuerpos de James Gibson, de 55 años, y Rosa Rubio, de 41. Ambos habían sido asesinados a tiros, pero la policía no ha determinado exactamente cuándo sucedió eso.

Krueger dijo que Gibson y Rubio estaban saliendo, según los investigadores, pero no está claro cuánto tiempo estuvieron juntos.

“Estamos investigando esto como un asesinato – suicidio, ya que parece que Gibson le disparó a Rubio antes de quitarse la vida”, se explicó en una alerta por correo electrónico.

Krueger no dijo qué llevó a los oficiales a esa conclusión y no hubo otros detalles disponibles de inmediato.

Este es al menos el segundo asesinato – suicidio en el Valle este mes. Hace menos de dos semanas, Jason y Anne Fairbanks y sus dos hijos pequeños fueron encontrados muertos dentro de su hogar en Scottsdale.

La semana pasada, un padre de Phoenix se suicidó después de dispararle a su hijo adulto en la espalda durante una disputa.