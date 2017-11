Por Arizona Auto Body Shop

Aunque pueda parecer extraño, hay una diferencia fundamental en lo que se refiere a la construcción de los bloques de seis cilindros en uve y los de ocho cilindros en uve más allá del número de cilindros: el ángulo de bancada. Así mientras que para un motor de ocho cilindros en uve se supone que un ángulo de 90 grados es el que permite una mayor suavidad de funcionamiento gracias a la suma de las ocho fuerzas que actúan sobre el cigüeñal, en el caso de los bloques de seis cilindros este ángulo idea se reduce a 60 grados. “Caprichos” de la física.

Lo cierto es que el diseño de un motor de 6 cilindros en uve que fuera lo suficientemente suave y refinado para ser montado en un Lancia exigió años de trabajo a los ingenieros de la universidad de Turín, que llevaban trabajando en la idea desde principios de los años 40 del siglo pasado. Los primeros prototipos presentados en el año 1943 se hicieron a partir del bloque de ocho cilindros en uve de la marca, que tenían un ángulo entre bancadas de 40 grados. En una posterior primera fase de pruebas se usó un segundo bloque de 1.569 centímetros cúbicos con un ángulo entre bancadas de 45 grados, que era el límite máximo permitido para montar este motor en un Lancia Aprilia, el vehículo sobre el que se hicieron las primeras pruebas y que ya por aquel entonces equipaba un motor con los cilindros en uve estrecha, cambio de cinco velocidades y carrocería diseñada según principios aerodinámicos. En 1948, para hacer el bloque más compacto y poder así ampliar el ángulo entre bancadas se redujo la capacidad a 1.482 centímetros cúbicos.

También en 1948, ya con los bocetos del diseño del Lancia Aurelia pero aún pensando en montar el bloque propulsor en posición central-trasera, se recuperó el bloque de 1.569 centímetros cúbicos pero con un ángulo entre bancadas de 50 grados. No fue hasta el año 1949, unos meses antes del lanzamiento del Lancia Aurelia, cuando se decidió que el bloque tendría un ángulo entre bancadas de 60 grados y una capacidad de 1.754 centímetros cúbicos.

Desde entonces la técnica ha cambiado mucho y a día de hoy, gracias al uso de ejes de equilibrado o contrarrotantes, cualquier fabricante puede desarrollar un motor de 6 cilindros en uve que resulte sumamente satisfactorio. De hecho, cuando en 1997 Mercedes-Benz lanzó el motor M112, su primer bloque de seis cilindros en uve, fueron muchos los que criticaron que el ángulo entre bancadas fuera de 90 grados, sin embargo no creo que nadie pueda reprochar nada a este motor en lo que se refiere a fiabilidad o a refinamiento.

El ángulo entre las bancadas de los cilindros también fue modificado en ocasiones por motivos técnicos. Por ejemplo, el motor de seis cilindros en uve que equiparon algunos modelos de Opel tenía un ángulo de 54 grados para poder ser instalado en vehículos con tracción delantera y el bloque del Ferrari Dino se dispuso a 65 grados para dar cabida a los carburadores. También es cierto que curiosamente este último vehículo sí era conocido por las vibraciones de su motor.

