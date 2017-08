La investigación muestra que, al igual que los antibióticos, estos medicamentos no reducen la duración ni la gravedad de los síntomas

Los médicos a veces recetan un esteroide a los pacientes con bronquitis u otras infecciones de pecho preocupantes, pero un nuevo estudio británico afirma que ese tratamiento no está justificado.

“Nuestro estudio no respalda el uso continuado de esteroides, ya que no tienen ningún efecto clínico útil en la duración o la gravedad de los síntomas”, dijo el investigador principal, el Dr. Alastair Hay, que imparte clases de medicina de atención primaria en la Universidad de Bristol.

“No recomendaríamos su uso para este grupo de pacientes”, dijo Hay en un comunicado de prensa de la universidad.

Para realizar el estudio, el equipo de Hay hizo un seguimiento de los resultados de casi 400 adultos con infecciones agudas (de corta duración) del tracto respiratorio inferior. Los participantes, que no tenían asma, se dividieron en dos grupos. La mitad de los pacientes recibieron pastillas de 40 miligramos que contenían un esteroide oral durante 5 días, y la otra mitad recibieron un placebo inactivo idéntico durante el mismo periodo.

Ninguno de los pacientes tenía neumonía o infecciones bacterianas que requirieran antibióticos, indicaron los investigadores.

El estudio, publicado el 22 de agosto en la revista Journal of the American Medical Association, encontró que los pacientes que tomaron los esteroides no experimentaron una reducción en la gravedad ni en la duración de su tos o de otros síntomas, en comparación con los que tomaron el placebo. Eso sugiere que los esteroides no fueron efectivos para el tratamiento de las infecciones de pecho, comentó el equipo de Hay.

Tal y como explicó Hay, muchas infecciones de pecho son virales, y con frecuencia se da a los pacientes un antibiótico (que solo puede luchar contra las infecciones bacterianas) de forma inadecuada, a fin de tratarlas. Cuando ese tratamiento fracasa, los médicos con frecuencia pasan a los esteroides.

Los medicamentos esteroides “se usan cada vez más para intentar reducir los síntomas de las infecciones de pecho, pero sin las suficientes evidencias”, dijo Hay. El nuevo estudio sugiere que los esteroides tampoco serán de ayuda, y conllevan ciertos peligros.

Según el coautor del estudio, Mike Moore, de la Universidad de Southampton, estos medicamentos “deben usarse con cuidado debido al riesgo de efectos secundarios no deseados”.

Los esteroides pueden ayudar con éxito a aliviar los ataques de asma, indicó Moore en el comunicado de prensa, y “decidimos probar el efecto de los esteroides en las infecciones de pecho, ya que algunos de los síntomas de las infecciones de pecho (como la falta de aire, la respiración con silbido y la tos con flema) se solapan con el asma agudo”.

Dos expertos estadounidenses en la salud respiratoria afirmaron que el nuevo estudio aporta a los pacientes y a los médicos una información valiosa.

Dr. Howard Selinger, jefe de medicina de familia en la Facultad de Medicina Netter de la Universidad de Quinnipiac en North Haven, Connecticut, afirmó que “es esperanzador saber que los médicos pueden calmar a los pacientes diciéndoles que si tienen un proceso viral, y si por lo demás están sanos y no tienen neumonía”, el tratamiento correcto no son los esteroides, sino la hidratación y los medicamentos destinados a aliviar la tos y la congestión.

El Dr. Len Horovitz, especialista pulmonar del Hospital Lenox Hill en la ciudad de Nueva York, se mostró de acuerdo. Pero añadió que el consejo podría ser distinto para las personas con asma.

“En los adultos con asma, cualquier infección podría provocar un ataque de asma, y los esteroides podrían estar indicados en esta población de pacientes, en función de la gravedad de los síntomas del asma”, dijo Horovitz.

