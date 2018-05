Por Hugo Laveen

Minneapolis, Minnesota.— Un pastor en Minneapolis es acusado de agredir sexualmente a una mujer durante una sesión de orientación espiritual que llamó “liberación”.

Meally Morris Freeman, de 55 años, del Centro de Brooklyn se enfrenta a dos cargos graves de conducta sexual criminal en tercer grado en relación con el incidente de septiembre de 2017.

Según la Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin, una mujer de 28 años denunció que fue agredida sexualmente por su pastor, Freeman, en Grace Mountaineer Tabernacle Church en Brooklyn Center. La víctima le dijo a la policía que conocía a Freeman durante varios años y que lo consideraba su padre espiritual.

Ella dijo que estaba buscando orientación espiritual el 20 de septiembre de 2017 y Freeman le dijo que necesitaba una sesión de uno a uno antes del estudio de la Biblia.

La queja dice que la práctica de la iglesia es ungir a los feligreses con aceite. En la sesión, Freeman presuntamente dio aceite a la víctima para beber y comenzaron a orar. La víctima dijo que luego “se cayó” o que quedó inconsciente como parte del ritual religioso. Cuando despertó, tenía aceite en el pecho y su ropa estaba mojada. Freeman supuestamente le dijo a la víctima que había ungido todos los lugares, pero que no veía todos los lugares.

Según la denuncia, Freeman le dijo a la víctima que necesitaba una segunda sesión más tarde esa noche después del estudio bíblico. Estaban solos de nuevo. La víctima nuevamente “se cayó” o quedó inconsciente. Cuando se despertó, encontró que sus pantalones y ropa interior, que estaban rotos, estaban alrededor de sus tobillos. Su camisa y sujetador también se levantaron sobre su pecho.

Freeman supuestamente estaba rociando a la víctima con una botella de agua llena de aceite y luego procedió a agredir sexualmente a la víctima. Después de que la sesión terminó, Freeman le dijo a la víctima que recogiera a su hija de la niñera porque no quería que la gente supiera qué tarde estaba en la iglesia.

Después de abandonar la iglesia, la víctima habló con una amiga que le aconsejó que no había recibido la “liberación” pero que la habían agredido sexualmente.

La víctima confrontó a Freeman mientras lo grababa secretamente y no negó haber tocado los genitales de la víctima. En la grabación, Freeman admitió haber ungido el cofre de la víctima y dijo “insertamos cosas en las personas”, según la denuncia.

Freeman supuestamente también dijo que su esposa sabe que ve mujeres desnudas y que suceden cosas durante el evento de “liberación” y que “uno no pregunta qué pasa, no entra en detalles y esa liberación puede ser muy tentadora”.

La víctima dijo que tanto Freeman como su esposa trataron de convencerla de no informar el incidente a la policía.

Freeman no está bajo custodia y hay una orden de arresto. Si es declarado culpable, Freeman podría enfrentar hasta 15 años de prisión por los cargos.