Por Hugo Laveen

Tucson, AZ.– El agente de la Patrulla Fronteriza Lonnie Swartz regresará al tribunal, ya que un juez federal considera la presentación de cargos por homicidio involuntario contra él.

El mes pasado, los jurados absolvieron a Swartz de asesinato en segundo grado por la muerte de José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años.

Los miembros del jurado no pudieron llegar a un veredicto sobre un cargo por homicidio involuntario.

Durante el juicio de largo plazo, los fiscales argumentaron que Swartz usó una cantidad irracional de fuerza para responder al lanzamiento de rocas cuando cruzó la frontera hacia Nogales, Sonora.

La defensa ha sostenido que Swartz disparó en defensa propia.

El jueves, un grupo de personas se dirigió en autocaravana a Nogales, Sonora para una vigilia a la luz de las velas en honor a Elena Rodríguez.

Los organizadores dicen que la vigilia también fue en apoyo de Scott Warren, un trabajador humanitario, que enfrenta dos cargos de refugio y un cargo de conspiración para transportar.

El juicio contra el agente Lonnie Swartz por homicidio involuntario está programado para el 23 de octubre.

Las acusaciones dicen que tendrán la misma cantidad de tiempo para volver a intentar el caso.

“Es bueno ver que la gente ha salido y ha demostrado su apoyo y que el sistema de justicia en realidad nos está escuchando y en realidad nos proporciona una retribución por el hecho de que esto fue una injusticia y estas son cosas que no pueden continuar sucediendo”, dijo Mathew Crniglia.

Art Del Cueto, presidente del sindicato local de la Patrulla Fronteriza, dijo que estaba sorprendido por el nuevo anuncio. Caracterizó las protestas como una caza de brujas dirigida por la agenda contra Swartz.

“A ellos realmente no les importa la justicia. Viste a los manifestantes allí fuera. Es desafortunado que alguien haya tenido que morir pero el agente estaba haciendo su trabajo y vamos a tener que hacer las mociones y la corte una vez más”, dijo Del Cueto.