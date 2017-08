A la fecha, Warner Bros y Jenkins están en una fase avanzada de las negociaciones.

Espectáculos

Warner Bros. no sorprendió a nadie cuando durante su panel en la Comic-Con 2017 en San Diego anunció oficialmente que Wonder Woman contaría con una secuela y aunque no se escuchó el nombre de Patty Jenkins, todos dieron por hecho que volvería a dirigir a la Mujer Maravilla y así será. Warner y Jenkins están muy cerca de firmar el contrato que convertirá a la cineasta en la directora más pagada de Hollywood.

Según indica Deadline, el estudio y la directora están en una fase muy avanzada de las negociaciones, prácticamente a punto de firmarlo. El proceso se habría retrasado porque Jenkins esperaba percibir una mayor cantidad de dinero por la segunda entrega debido al éxito de la primera.

Aunque las fuentes no han revelado la cantidad exacta, han explicado que un director novel de una cinta de superhéroes puede recibir entre 1,5 y 3 millones de dólares. Mientras que un director de la talla de Zack Snyder -que hasta la fecha ha liderado el universo expandido de DC (DCEU)- puede percibir alrededor de 10 millones de dólares y que Jenkins habría exigido esta cantidad, lo que la convertiría en la directora mejor pagada de Hollywood.

Entre los éxitos cosechados por Wonder Woman está el de ser la cinta dirigida por una mujer que más ha recaudado en la historia y ser el filme dirigido por una mujercon más recaudación en taquilla en su fin de semana de estreno.

Hasta le fecha, la cinta protagonizada por Gal Gadot ha recaudado un total de 798 millones de dólares y se espera que supere los 800 millones de dólares con el estreno en Japón.

Además, la película ha supuesto un soplo de aire fresco para el DCEU que Warner está creando. Aunque ‘Escuadrón Suicida’ y ‘Batman vs Superman’ recaudaron muy bien en taquilla, las cintas de David Ayer y Zack Snyder respectivamente no convencieron a la crítica ni al público y fueron duramente criticadas.

‘Wonder Woman 2’ tiene previsto su estreno en diciembre de 2019 y volverá a estar protagonizado por Gal Gadot. Los rumores apuntan a que la cinta se situará en los 80 y enfrentará a la Mujer Maravilla contra los soviéticos.