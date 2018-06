Por Hugo Laveen

Un candidato al Congreso en Virginia confirmó que le dijo a otros hombres: “No lo olviden: el feminismo es el problema, y la violación es la solución”.

Nathan Larson, un contador de 37 años de Charlottesville, Virginia, dijo en una entrevista el jueves que admite ser un pedófilo y se jactó de haber violado a su difunta ex esposa.

Larson se postula para el Congreso en el estado como independiente. Larson hizo sus declaraciones sobre pedofilia y agresión sexual en una entrevista con el Huffington Post.

Larson confirmó al Huffington Post que había creado dos salas de chat en el sitio web que servían como lugares de reunión para pedófilos y depredadores sexuales como él. Los sitios web ahora han sido eliminados.

Cuando se le preguntó en la entrevista si es un pedófilo o simplemente escribe sobre pedofilia, dijo: “Es una mezcla de ambos”.

En uno de los sitios web de la sala de chat, Larson publicó un ensayo sobre el incesto entre padre e hija y otro sobre la violación reiterada de su ex esposa. Cuando se le preguntó si había verdad en estas historias, Larson dijo que sí.

Larson escribió numerosos artículos que respaldan la violación infantil y otras formas de abuso sexual en los sitios web.

Según el manifiesto de la campaña de Larson, su plataforma como candidato “cuasi neonaccionario libertario” incluye proteger los derechos de propiedad de las armas, establecer el libre comercio y proteger la “benevolente supremacía blanca”, así como legalizar el matrimonio incestuoso y la pornografía infantil.

En el manifiesto, Larson llamó a Adolf Hitler un “héroe de la supremacía blanca”. Instó al Congreso a derogar la Ley contra la Violencia contra la Mujer, y agregó: “Necesitamos cambiar a un sistema que clasifique a las mujeres como propiedad”.

Larson tiene una hija de 3 años que vive con parientes. Le dijo al Huffington Post que renunció a sus derechos de crianza durante una batalla por la custodia. Su ex esposa recibió una orden de restricción contra él en 2015 antes de suicidarse.

Larson se ha vuelto a casar desde entonces. “Solo quiero golpear a mi hija, en realidad, pero incluso si fuera legal, no estoy seguro de que sucederá, ya que no tengo la custodia”, escribió Larson en una publicación en el sitio web.

En sus sitios web, Larson expresó repetidamente interés en tener relaciones sexuales con bebés y niños, incluida su propia hija. También presionó para legalizar los matrimonios de padre e hija, matar mujeres y violar vírgenes.

Larson dijo a otros miembros de los sitios web: “No lo olviden: el feminismo es el problema, y la violación es la solución”.

Larson confirmó al Huffington Post que también escribió publicaciones en los sitios web titulados “A un hombre se le debe permitir estrangular a su esposa como castigo por cortarse el pelo corto sin permiso u otros actos de insubordinación grave”, “Ventajas del padre” El incesto de la hija “y” La justificabilidad de un Incesto, secuestrar a una niña y mantenerla como su esclava de violación para el sexo y la lactancia “.

Larson le dijo al Huffington Post que no está tan preocupado por su candidatura para el Congreso como lo está por sus sitios web. Dijo que la finalización de sus sitios web está infringiendo su libertad de expresión, y que tratará de ponerlos en marcha nuevamente.

Larson se postuló para el cargo antes. Primero corrió para el Congreso en 2008 y corrió de nuevo en 2017.