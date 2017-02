Por Hugo Laveen

El nuevo sheriff del área metropolitana de Phoenix es inflexible en afirmar que los días en que la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa tomaba la iniciativa en la aplicación de las leyes de inmigración, han terminado.

El Sheriff Paul Penzone dijo en una entrevista con Arizona Capitol Times que a diferencia de su predecesor Joe Arpaio – su oficina no llevará a cabo ningún tipo de redadas en los negocios en busca de trabajadores inmigrantes.

Penzone dijo que su oficina no es una agencia de inmigración, pero llamará a las autoridades federales para situaciones en las que sus oficiales encuentran inmigrantes que se cree que están en el país ilegalmente pero que no han cometido otras violaciones.

“No tenemos los poderes que teníamos en el pasado para hacer cumplir esas cosas”, dijo Penzone al periódico. “Somos simplemente un conducto”.

Arpaio era conocido por su gran énfasis en la aplicación de la ley de inmigración cuando otros jefes de la policía local se contentaban con dejar esos deberes a las autoridades federales.

Lanzó 80 incursiones comerciales que llevaron a la detención de 800 trabajadores, la mayoría de los cuales eran inmigrantes, bajo cargos de usar identificaciones fraudulentas para conseguir trabajo. Arpaio también llevó a cabo 20 redadas en el área metropolitana de Phoenix en busca de inmigrantes.

Mientras que la aplicación de la inmigración hizo popular a Arpaio con algunos votantes, el gobierno federal y los tribunales eventualmente tomaron sus poderes para enfrentar la inmigración. Un juez federal encontró en 2013 que los oficiales de la oficina de Arpaio ejercían perfil racial contra latinos en las patrullas de tráfico.

En 2016, Arpaio fue acusado de desacato criminal después de que reconoció la realización de redadas de inmigración 17 meses después de que el juez les ordenó detenerse.

Dos semanas después de ser acusado, Arpaio perdió las elecciones frente a Penzone, un sargento retirado de la policía de Phoenix.

El gobierno federal está tratando de revivir un programa que funcionó poco tiempo años atrás que convertía prácticamente en oficiales de inmigración a las agencias policiacas locales y estatales.