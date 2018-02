Por Hugo Laveen

Un hombre de Texas de 51 años perdió ambos pies y la mayoría de los dedos debido a complicaciones de la gripe, según su familia.

“Un minuto tienes gripe y al siguiente eres séptico”, dijo Brian Herndon mientras luchaba contra el peligroso virus en un hospital de Fort Worth, según información divulgada por la WFAA.

El esposo y el padre de dos hijos tenían fiebre leve el 3 de enero. Al día siguiente, la temperatura de su cuerpo aumentó y su esposa lo llevó al hospital.

“Tenía una temperatura de 104.7 … y luego tuvo problemas para respirar”, dijo Jaye Herndon sobre su esposo. “No esperamos. Fuimos a la sala de emergencias. Fue así de rápido”.

Le diagnosticaron la gripe y lo admitieron en el hospital. Al día siguiente, los médicos dijeron que tenía neumonía, lo que provocó un shock séptico.

No pudieron detectar un pulso en sus pies durante unos días. Dos semanas después, un equipo quirúrgico del Baylor University Medical Center tuvo que amputarle los pies a Brian y nueve de sus dedos, según el Star Telegram.

Jaye dijo que su esposo no tenía condiciones médicas subyacentes que ellos supieran. También le dijo al Star-Telegram que no se vacunó contra la gripe esta temporada.

La familia espera que Brian salga de la unidad de cuidados intensivos a fines de esta semana, luego ingrese a la etapa de rehabilitación de su recuperación.

Se creó una página de GoFoundMe para ayudar a la familia a cubrir los costos de sus nuevas prótesis, para acceder a ella pulse: https://www.gofundme.com/brians-prosthetics