Se prevé que los tumores asociados al SIDA se hayan reducido en el año 2030

A medida que el VIH se vuelve una enfermedad de por vida en lugar de una sentencia de muerte, los investigadores afirman que estos pacientes probablemente empezarán a parecerse a los demás estadounidenses con respecto a los tipos de cánceres que desarrollen.

En 2030, se espera que la cantidad total de cánceres en personas VIH positivas se haya reducido dramáticamente, ya que menos pacientes desarrollarán tumores asociados a tener un sistema inmunitario devastado, sugiere un informe reciente.

Se anticipa que los cánceres de próstata, de pulmón y de hígado se convertirán en los cánceres más habituales para este grupo, seguidos por el cáncer anal, que está asociado con el virus del papiloma humano (VPH) trasmitido sexualmente.

“Empiezan a parecerse más a las personas sin el VIH en muchos aspectos, pero el riesgo de cáncer seguirá siendo distinto”, dijo Michael Silverberg, investigador científico de Kaiser Permanente del Norte de California. Silverberg no participó en el estudio.

En los primeros años de la epidemia de SIDA, los pacientes sufrían cánceres como el sarcoma de Kaposi y el linfoma no Hodgkin a medida que sus sistemas inmunitarios se deterioraban, explicaron los investigadores. Pero los avances médicos a lo largo de las últimas dos décadas han permitido a las personas con VIH y SIDA vivir mucho más tiempo.

En el nuevo estudio, Jessica Islam, estudiante de postgrado en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y sus colaboradores querían comprender cómo podría afectar el cáncer a las personas con el VIH hasta 2030.

Los investigadores estimaron que se diagnosticaron casi 8,000 casos de cáncer en 2010 en personas con VIH: 2,720 fueron casos de cáncer relacionados con el sistema inmunitario que son habituales en los pacientes con SIDA, y casi 5,200 eran otros tipos de cáncer.

En 2030, los investigadores predicen que la cantidad de casos de cáncer en general se habrá reducido a aproximadamente 6,500, con una reducción especialmente grande (hasta 710 casos) en la cantidad de cánceres relacionados con el SIDA. Se anticipa que los casos del sarcoma de Kaposi se reduzcan, pero que sigan siendo más altos de lo normal en las personas VIH positivas, dijo Islam, mientras que se anticipa que las tasas del linfoma no Hodgkin y el cáncer de cuello uterino alcancen unos niveles normales en algunos grupos de edad.

Mientras tanto, se anticipa que los casos de otros tipos de cáncer aumenten un poco, hasta casi 5,800 casos.

“El envejecimiento de la población VIH positiva resultará en que ciertos tipos de cáncer se producirán con mayor frecuencia”, dijo Islam. “Por ejemplo, a medida que una cantidad mayor de hombres VIH positivos alcanzan una edad en que el cáncer de próstata se vuelve más común, la cantidad de casos diagnosticados aumentará en esa población”.

En cuanto al cáncer anal, debería seguir siendo habitual entre las personas VIH positivas porque está vinculado al VPH, que puede trasmitirse sexualmente, explicó Islam.

Silverberg dijo que los hallazgos del estudio reflejan lo que los médicos y los pacientes han observado: “Observan que la cantidad de cánceres típicos del VIH se está reduciendo, pero también ven una mayor cantidad de los que se anticiparían con una edad más avanzada”.

Aunque los medicamentos contra el VIH son efectivos, los cánceres asociados con el VIH no desaparecerán necesariamente, dijo Silverberg. Eso es así porque algunas personas VIH positivas no saben que están infectadas, y sus sistemas inmunitarios podrían deteriorarse antes de que se diagnostiquen y se traten, añadió.

La Dra. Gita Suneja, profesora asociada en la Universidad de Duke que ha estudiado el VIH y el cáncer, advirtió que las personas con el VIH se enfrentan a problemas relacionados con el cáncer, independientemente del cambio en las estadísticas.

“Otros estudios han mostrado que las personas con el VIH presentan un cáncer en un estado más avanzado, y son menos propensas a recibir un tratamiento adecuado para el cáncer, y a tener una peor supervivencia al cáncer en comparación con los pacientes sin dicha infección”, señaló. “Se trata de diferencias importantes que se deben tener en cuenta”.

El estudio se presentó el miércoles en la reunión anual de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (American Association for Cancer Research), en Washington, D.C. Las investigaciones presentadas en conferencias se deben considerar preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

