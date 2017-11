Es probable que ya sepa que el ejercicio beneficia a su corazón y a su cintura. ¿Y qué pasa con la vista?

Salud

Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles analizaron datos a largo plazo sobre estadounidenses adultos, y encontraron que las personas más activas físicamente tenían un 73 por ciento menos de probabilidades de desarrollar glaucoma que los individuos menos activos.

Por cada aumento de 10 minutos en la actividad de moderada a vigorosa por semana, el riesgo de glaucoma se redujo en un 25 por ciento, según el estudio.

El glaucoma es una de las principales causas de ceguera en los Estados Unidos. Es más común en las personas de a partir de 40 años.

La Dra. Victoria Tseng, autora del estudio, dijo que la investigación sugiere que no solo se trata del acto del ejercicio lo que podría estar asociado con una reducción en el riesgo de glaucoma. “Las personas que hacen ejercicio a una velocidad más alta y dan más pasos al caminar o correr podrían reducir incluso más su riesgo de glaucoma que las personas que hacen ejercicio a una velocidad más baja o dan menos pasos”, planteó.

Algunos estudios han encontrado que el ejercicio cambia el flujo sanguíneo y la presión en los ojos, lo que podría afectar al riesgo de glaucoma, anotó el equipo de la investigación en un comunicado de prensa de la Academia Americana de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology).

Pero se necesita más investigación antes de que los médicos puedan realizar recomendaciones a los pacientes sobre el ejercicio y el glaucoma, señaló Tseng.

Los hallazgos fueron presentados el lunes en la reunión anual de la Academia Americana de Oftalmología, en Nueva Orleáns. Las investigaciones presentadas en reuniones se deben considerar preliminares hasta que se publiquen en una revista médica revisada por profesionales.

FUENTE: American Academy of Ophthalmology