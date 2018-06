Nacional

Newark, New Jersey. Un perro que volaba con sus amos, por Delta Air Lines desde Phoenix a Newark, Nueva Jersey, murió durante el viaje, el miércoles, según una portavoz de la aerolínea.

Los dueños, Michael Dellegrazie y su novia, viajaban de Phoenix a Nueva York y decidieron subir a su Pomerian de 8 años, ‘Alejandro’, en un avión para poder recoger al perro en el aeropuerto de Newark.

Durante la escala en Detroit, ‘Alejandro’ fue retenido en una instalación de carga.

“Hubo una parada en Detroit a las 6 de la mañana y ‘Alejandro’ fue revisado. Estaba vivo. Luego, entre las 8 a. M. Y las 8:30 a.m., fue revisado nuevamente y estaba muerto”, dijo el abogado de Dellegrazie, Evan Oshan.

“Al ver esto, creo que hubo algún tipo de juego sucio (sic) aquí”, dijo Dellegrazie. “Eso es todo lo que puedo pensar”.

Un oficial de Delta dijo que el perro fue descubierto con vómitos y fluidos en la jaula.

“La familia está muy molesta”, dijo Oshan. “Este es esencialmente el miembro de su familia que murió. Decir que están molestos es una gran subestimación”.

Delta emitió un comunicado diciendo que está “llevando a cabo una revisión exhaustiva de la situación” y ha estado trabajando con los propietarios de ‘Alejandro’ para apoyarlos de la manera que sea posible.

“Sabemos que las mascotas son un miembro importante de la familia y nos centramos en el bienestar de todos los animales que transportamos”, dijo el comunicado. “Como parte de esa revisión, queremos obtener más información sobre por qué puede haber ocurrido esto para garantizar que no vuelva a ocurrir”.

La aerolínea también dijo que ofreció que el cuerpo del perro sea evaluado por un veterinario.

Otros incidentes de perros relacionados con aerolíneas

La muerte de ‘Alejandro’ se produce después de que United Airlines tuvo tres incidentes relacionados con animales en el lapso de una semana en marzo.

Primero, un bulldog francés murió en un vuelo de Houston a Nueva York después de que un asistente de vuelo de United les dijo a sus dueños que pusieran al perro, en su portaaviones, en un compartimento superior. El vocero de United, Jonathan Guerin, dijo que el pasajero le dijo a la azafata que había un perro en el transportador, pero que el asistente “no la escuchó ni la entendió, y no colocó al perro a sabiendas en el compartimento superior”.

Un día después de ese incidente, un pastor alemán de 10 años llamado ‘Irgo’ fue trasladado en avión a Japón cuando se suponía que terminaría en Kansas. En el lugar de ‘Irgo’ había un gran danés que se suponía iba a ir a Japón. El perro se reunió con su familia dos días después.

Más tarde esa semana, un vuelo fue desviado a Akron, Ohio, después de que la aerolínea se dio cuenta de que una mascota fue cargada en el vuelo por error, dijo la vocera de la aerolínea, Maggie Schmerin, a CNN. El vuelo iba de Newark a St. Louis, pero la mascota debía volar desde Nueva Jersey a Akron. United le dijo a CNN que el animal no identificado fue “entregado de manera segura a su dueño”.