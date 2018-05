Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Lo que comenzó como una tarde de domingo disfrutando de los perros en los días de verano en la casa de los Becerra en Mesa, cambió en un instante.

“Mi esposo notó que Smokey estaba mojado, y él estaba como, ‘¿Cómo sucedió eso?'”, Dijo Laurie Becerra.

Laurie y su esposo Jay a menudo dejan que Smokey y Remus jueguen detrás de la valla del perro, especialmente cuando Remus viene de la casa de su hija para visitarla. Pero mientras jugaban, salieron de la valla y Smokey, que no es un buen nadador, cayó al agua.

Y fue entonces cuando la cámara de vigilancia recogió el rescate inesperado.

“Remus es tan inteligente. Es solo un perro bueno y genial “, dijo Laurie. “Simplemente se hundió y lo empujó con la cabeza, como si lo empujara hacia arriba y hacia afuera”.

Remus saltó a la piscina para rescatar a su amigo. Los Becerras se sorprendieron por lo que estaban viendo.

“Al principio, cuando lo vi, comencé a llorar porque era muy difícil ver a Smokey luchando. Y aún cuando lo miro, estoy como, oh Dios mío “, dijo Laurie.

Pero Remus vive en Phoenix, por lo que la mayoría de las veces cuando Smokey sale, no tiene la protección de su amigo, por lo que ahora la familia lo tiene cubierto.

Smokey ahora mece un chaleco salvavidas completamente nuevo para ayudarlo a aprender a nadar.

“Simplemente me sorprende cómo los animales son así, ya sabes, son héroes”, dijo Laurie.

Y a pesar de que dicen que los perros son el mejor amigo del hombre, Remus y Smokey pueden discrepar. Son los mejores amigos con la nariz mojada para siempre apoyarse.