Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ. El Departamento de Policía de Scottsdale está investigando un tiroteo que involucró a un oficial y que terminó en un choque y volcamiento después de una persecución.

El tiroteo con el oficial ocurrió cerca de la Calle 74 y Cactus Road alrededor de las 11:35 de la noche del domingo, dijo la policía.

Un oficial detuvo al sospechoso masculino inicialmente por una violación de tráfico, dijo el portavoz de la policía de Scottsdale Kevin Watts. Durante la parada de tráfico, el sospechoso comenzó a no cooperar.

El sospechoso tomó algo dentro de su vehículo y el oficial intentó detener su acción.

El hombre procedió a alejarse y arrastrar al oficial antes de que el oficial fuera arrojado del vehículo, dijo Watts. El oficial disparó al sospechoso después de que el hombre arrastra al oficial.

A continuación, se inició una persecución con la aplicación de la ley del Departamento de Seguridad Pública, Salt River Indian Community, y los departamentos de policía de Phoenix y de Scottsdale.

La persecución pasó por el área de Phoenix, donde eventualmente terminó en un choque-volcamiento en 32 Calle y Broadway Road.

“Obviamente tenemos dos escenas ahora en este punto. Estamos investigando el tiroteo desde la parada inicial aquí en la calle 74”, dijo el portavoz de la policía de Scottsdale Kevin Watts. “además la investigación en la calle 32 y Broadway”.

El sospechoso fue detenido luego de la colisión, dijo la policía. Actualmente se encuentra en el hospital recuperándose de sus heridas.

Los ocupantes del vehículo con el que colisionó el sospechoso no sufrieron lesiones graves.

La policía no está segura si el sospechoso sufrió una herida de bala durante el tiroteo o si sus heridas fueron solo por la colisión, dijo Watts.

No se buscan otros sospechosos. El oficial que fue arrastrado y arrojado del vehículo sufrió algunos rasguños y magulladuras, pero se espera que esté bien, dijo Watts.

Cactus Road está cerrada desde Scottsdale a Hayden Road por los disparos del oficial y la intersección de 32nd Street y Broadway Road está cerrada mientras la policía investiga el siguiente accidente.

“En el esquema de las cosas, todavía estamos en las primeras etapas de esta investigación cuando comenzamos a armar esto, así que continuaremos trabajando en ello”, dijo Watts.