Por Hugo Laveen

Wichita, Kansas.¬ Una mujer que condujo a un investigador a los restos en descomposición de su hijastro de 5 años, tres meses después de denunciar su desaparición, fue encontrada muerta el viernes temprano en una casa de Wichita con tres notas de suicidio y un rifle a sus pies, dijo la policía.

El oficial Charley Davidson dijo durante una conferencia de prensa que los agentes respondieron alrededor de la 1:40 de la madrugada, después de que Jonathan Hernández llamara para informar que había encontrado a su ex novia, Emily Glass, muerta por una herida de bala en su casa de Wichita.

Hernández dijo en un comunicado que Glass se suicidó. Davidson dijo que la causa oficial de la muerte será determinada por la oficina del forense. Dijo que no sabía si Glass vivía en la casa o quién tenía el rifle. Davidson no dijo a quién se dirigieron las tres notas de suicidio.

Glass, d e 27 años, informó que el hijo de Hernández, Lucas, desapareció el 17 de febrero. Ella le dijo a la policía que vio por última vez a Lucas jugando en su habitación antes de tomar una ducha y quedarse dormida. Glass llevó a un investigador privado al cuerpo de Lucas el 24 de mayo.

El fiscal de distrito del condado de Sedgwick, Marc Bennett, dijo el viernes por la tarde que la investigación continuará a pesar de la muerte de Glass, quien fue la principal persona interesada en el caso. Dijo que su muerte cambia la dinámica de la investigación, pero es posible que otras personas tengan “niveles de culpabilidad” en la muerte de Lucas.

También prometió anunciar los resultados al público, incluso si los investigadores determinan que no se presentarán cargos, o que Glass habría sido la única persona acusada.

“Estamos trabajando en ello, seguiremos trabajando en ello”, dijo Bennett. “Cuando hayamos llegado a una resolución, habrá una contabilidad pública de alguna manera”.

Glass llevó a David Marshburn, un investigador privado contratado por el padre de Lucas, a los restos en descomposición del niño. El cuerpo del niño había sido escondido debajo de un puente de alcantarilla a unas 20 millas (32 kilómetros) al norte de Wichita y estaba cubierto de escombros.

La policía arrestó a Glass por sospechas de haber mentido a las autoridades, pero fue liberada y los fiscales nunca la acusaron de la muerte de Lucas. Bennett dijo el viernes que Glass no podría ser acusada antes de su liberación porque la autopsia aún no había determinado cómo murió Lucas.

No está claro si esa determinación se realizará alguna vez debido a la condición decaída de su cuerpo.

En una entrevista para el podcast “Crime Stories with Nancy Grace” que salió al aire el lunes, Hernández dijo que ya no cree o apoya a Glass y que está “un poco confundido” por su liberación de la cárcel.

Hernández también le dijo a Grace que Glass le dijo al investigador privado que había entrado en pánico después de encontrar a Lucas muerto en su cama una noche o una mañana. El podcast incluyó parte de una grabación captada por Marshburn en la que Glass dijo con voz temblorosa: “Hice a Lucas tan mal. Lo hice mal”.

Wichita Eagle informa que Hernández y la madre de Lucas, Jamie Taylor-Orr, dijeron en un comunicado divulgado el viernes que Glass “eligió poner fin a su propia vida”.

“Este no es el final que hubiéramos elegido para Emily. Ella era la única persona en esta tierra que podía decirnos cómo eran los últimos momentos de la vida de nuestro hijo”, dijo la declaración. “Queríamos respuestas y todavía queremos justicia. Nuestra esperanza es que la verdad todavía salga a la luz, que haya respuestas a las muchas preguntas que tenemos”.

Hernández no estaba en casa cuando Lucas desapareció. Glass cuidó a su hija y a Lucas mientras Hernández trabajaba fuera del estado por semanas. Taylor-Orr no vivía en el área de Wichita cuando Lucas desapareció.

Glass fue absuelto antes de poner en peligro a un menor en un caso no relacionado que involucraba a su hija de 1 año de edad. Los fiscales alegan que Glass fumó marihuana y luego condujo a la niña a un restaurante. Esto ocurrió un día antes de que se informara que faltaba Lucas.

Los documentos judiciales presentados en el caso de peligro dicen que Lucas fue visto frecuentemente con moretones y cortes, y una vez con ojos negros. El documento indica que se le dijo al estado de Kansas al menos dos veces que Lucas estaba siendo abusado y detalla la vida familiar disfuncional y violenta del niño.