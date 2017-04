Por Hugo Laveen

En Fuentes extraoficiales ha trascendido que la Policía de Phoenix tiene bajo custodia a una persona de interés en el notorio caso del “Tirador de las Calles de Phoenix”.

La persona fue arrestada esta semana por cargos que no están relacionados con el tristemente célebre caso.

La policía continua investigando una serie de disparos mortales que comenzaron en el barrio de Maryvale del oeste de Phoenix y se extendió al núcleo central de la ciudad y al lado este.

Los investigadores vincularon nueve tiroteos de marzo a julio de 2016 que resultaron en siete muertes. Otras dos personas resultaron heridas.

Múltiples fuentes dentro de la comunidad de aplicación de ley del Valle nos dicen que el equipo de SWAT de la policía de Phoenix hizo la detención en los últimos días. La “persona de interés” fue arrestada por cargos no relacionados que involucraban un arma.

Un hombre de 22 años que ayudó a la policía a desarrollar un bosquejo compuesto del asesino en serie dijo que los investigadores llegaron a su casa esta semana y le mostraron una línea de fotos con seis potenciales sospechosos. Dijo que estaba aliviado al oír que la policía pudo haber hecho una pausa en el caso.

“Esperemos que las madres y los padres y la sociedad se sientan un poco más seguros”, dijo. El hombre, que pidió no ser identificado, casi fue asesinado por los disparos el 11 de junio de 2016, mientras conducía a casa desde la lavandería con su sobrino de 4 años.

Un pariente de otra víctima, quien sufrió heridas de bala que no amenazan su vida el 18 de marzo de 2016, dijo que su familia también fue re-entrevistada por la policía hace dos días.

Los investigadores han dicho en el pasado que creen que los ataques fueron llevados a cabo por un hombre hispano larguirucho en sus 20 años, pero están dejando abierta la posibilidad de que alguien más haya participado. No han lanzado un motivo para el tiroteo, sin embargo, los oficiales no creen que el tirador apuntó víctimas basadas en raza.