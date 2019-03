Por Hugo Laveen

Glendale, AZ.- Una persona fue trasladada al hospital después de una pelea en Great Skate en Glendale el domingo por la mañana, dijo la policía.

Según los oficiales de Glendale, respondieron a un altercado físico en el que estaban involucrados varios sujetos en el parque de patinaje sobre ruedas.

La persona llevada al hospital sufrió lesiones no mortales.

No se realizaron arrestos, y no hay sospechosos destacados en este momento, según la policía de Glendale.