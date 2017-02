Un estudio encuentra que el idioma es una barrera para recibir la atención necesaria

Las dificultades del idioma podrían evitar que algunos pacientes elegibles de EE. UU. reciban un trasplante de riñón, según un estudio reciente.

En concreto, los que no hablan inglés podrían ser menos propensos a realizar la evaluación del trasplante de riñón necesaria para ser incluidos en una lista de espera de un riñón de un donante fallecido.

Para el estudio, los investigadores analizaron los datos de los pacientes con insuficiencia renal en todo Estados Unidos. Los investigadores encontraron que los pacientes que vivían en vecindarios en los que en más de un 20 por ciento de los hogares no se hablaba inglés tenían un 29 por ciento menos de probabilidades de estar en una lista de espera de trasplante de riñón que los que vivían en vecindarios en los que en menos de 1 por ciento de los hogares no se hablaba inglés.

Aunque el estudio no puede demostrar una relación de causalidad, los investigadores encontraron que el vínculo más fuerte entre no hablar inglés y no estar en una lista de trasplante de riñón se dio entre los pacientes hispanos.

La investigación aparece en la edición en línea del 9 de febrero de la revista Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

“Nuestros datos sugieren que la barrera del idioma podría limitar la capacidad de un individuo de recibir un trasplante de riñón”, comentó en un comunicado de prensa de la revista el colíder del estudio, el Dr. Ed Huang, del Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles.

Huang dijo que los investigadores recomiendan a los pacientes que tengan un nivel de inglés limitado y necesiten un trasplante de riñón que usen defensores e intérpretes que hablen inglés durante las visitas a la clínica relacionadas con los trasplantes.

“Además, los centros de trasplantes y los proveedores de atención de la salud deberían abordar de forma activa estas posibles barreras de comunicación cuando recomienden una prueba para evaluar un trasplante”, añadió Huang.