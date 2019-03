La conferencia donde se reconocerá a las mujeres emprendedoras coincide con el Día Internacional de la Mujer.

Por Leonardo Reichel

Phoenix, AZ.- La 8ª conferencia anual Power of the Purse presentará a una de las 50 latinas más poderosas de la revista Fortune en el mundo corporativo sobre el tema “Aprovechar el poder de la elección a través del empoderamiento financiero”, y tendrá lugar el 5 de marzo, de 2:30 a 5 de la tarde, en la Jardín Botánico del Desierto, 1201 N Galvin Pkwy, en Phoenix.

El tema de la conferencia de este año es “Aprovechar el poder de la elección mediante el empoderamiento financiero”, presentado por el patrocinador de oro, Morgan Stanley, Grupo de Banca Privada.

“Estamos encantados de ser sede de la 8a edición anual de Power of the Purse sobre un tema que es crucial no solo para el éxito de las mujeres propietarias de negocios, sino también para todas las personas”, dice Gonzalo de la Melena Jr., Presidente y CEO de la Cámara Hispana de Comercio de Arizona. Agrega: “Más enfoque y atención en la educación financiera y la planificación en nuestra comunidad promoverán oportunidades de espíritu empresarial inclusivas en el estado de Arizona”.

Las latinas ahora son más de la mitad de todos los dueños de negocios hispanos en Arizona y su número está creciendo a un ritmo acelerado en todo el país, según el informe DATOS de 2018: El estado de Arizona es ahora el hogar de más de 66,000 empresarias hispanas.

La oradora principal de Power of the Purse de este año es Ileana Musa, Directora de Banca Internacional y Prestamos del Grupo de Banca Privada Margan Stanley. En este cargo, ella dirige el desarrollo de estrategias para la entrega de soluciones integrales de gestión de efectivo y préstamos a clientes internacionales en Gestión de Patrimonio Internacional.

En 2017 y 2018, Ileana fue reconocida en la revista Fortune como una de las 50 latinas más poderosas de la Asociación de Profesionales Latinos para América (ALPFA) en la América corporativa. En 2016, Musa fue galardonada con el Top 10 Ejecutivos Corporativos del Año 2015 por la revista Latina Style.

Ileana Musa recibió su título de BBA, con concentración en finanzas, de la Universidad de Miami y una maestría en finanzas de la Florida International University. Ileana habla español con fluidez, está registrada en FINRA y tiene certificación Greenbelt Six-Sigma. Ileana está siendo reconocida como MAKERS 2019 en Morgan Stanley Wealth Management.

Los eventos destacados incluyen: Registro, Mini-Expo y Redes: 2:30 p.m. – 3:00 pm. Programa: 3:00 p.m. – 16:00. Mini-Expo, redes, cócteles y aperitivos: 4:30 p.m. -5:00 pm.

Un panel de discusión tendrá lugar durante el programa sobre el tema de Educación Financiera e incluirá a los siguientes expertos en la materia: Jane Rojas, Vicepresidente Senior – Asesor Financiero, Morgan Stanley, Lorena Valencia, fundadora y presidenta de Reliance Wire & Cable, Marcos González, fundador y socio gerente de Vamos Ventures, Joy Lubeck, Fundadora y Directora, Líder de Fully y Lorena Van Assche, Accionista, Ryley, Carlock & Applewhite.

La conferencia es presentada por Latina Business Enterprise Group, la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, WBEC-West. Los principales patrocinadores del evento son Freeport-McMoRan, Desert Botanical Garden y el patrocinador de oro Morgan Stanley.

Para comprar boletos o mesas para este evento, visite www.azhcc.com. Si está interesado en convertirse en patrocinador corporativo, comuníquese con la Gerente de Eventos, Elizabeth Flores, al elizabethf@azhcc.com o al 602.294.6081.

Pie de fotos

1427 NEGOCIOS Power of the Purse

Iliana Musa, alto funcionario de la empresa bancaria Morgan Stanley, quien será la oradora principal de la 8ª Conferencia Anual Power of the Purse.