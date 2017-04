Algunos vecinos han expresado en las redes sociales preocupación por el impacto que este tipo de eventos tienen en suciedad, tráfico y criminalidad.

Por Hugo Laveen

Un importante evento está siendo organizado para su realización en el corazón de Phoenix, el cual tendrá una duración de tres días y que en realidad englobará tres festivales, con el propósito de elevar la reputación de la ciudad como destino de entretenimiento y desde luego para generar una ganancia económica importante, ya que se espera que reúna a decenas de miles de personas.

Los festivales serán el ‘Bonnaroo Music and Arts Festival’, el ‘Outside Lands Music Festival’ y el ‘Lost Lake Festival’ que se realizará en el Steele Indian School Park .

Si embargo, algunos vecinos parecen no estar conformes, ya que dichos festivales masivos resultan en meas basura, crimen, problemas de estacionamiento y congestionamiento de tráfico en el área; según se han venido manifestando en las redes sociales.

Superfly, el organizador de Bonnaroo y Outside Lands, dijo que eligió a Phoenix como su próximo destino del festival debido a que estaban “inspirados por el cambio energético y creativo” que ocurría en la zona, según un comunicado de prensa.

Los otros festivales de música de Superfly tienden a atraer a grandes multitudes. Outside Lands en San Francisco tenía entre 40.000 y 60.000 asistentes por día durante su año inaugural en 2008, según una investigación compilada por la ciudad de Phoenix.

Para 2014, la asistencia aumentó a casi 200.000 con un impacto económico de cerca de $60 millones. Esa cifra aumentó a $80 millones de dólares en 2015. San Francisco recaudó el 11 por ciento de las ventas brutas del festival, lo que significó $2 millones para las arcas del departamento de parques, según la investigación.

“Estas cosas suelen afectar a una comunidad en decenas de millones de dólares … y la otra cosa que es realmente interesante acerca de ellos es que son cada año”, dijo el cofundador de Superfly, Rick Farman.

Roxann Favors, administrador de los principales eventos especiales de la ciudad, dijo que el Valle ha visto un aumento en este tipo de eventos, cada vez más grandes. Ella dijo que la ciudad ha trabajado con Superfly por cerca de dos años en el concepto, y ella cree que Phoenix merece su propio festival de música “icónico”.

Ella dijo que la ciudad no proporcionó los incentivos especiales para recibir el festival, y Lost Lake deben todavía pagar el alquiler del parque y permitir el pago de honorarios. Pero la ciudad proporcionará a oficiales de seguridad pública junto con tráfico y control de peatones. No proporcionó estimaciones de costos.

El alcalde de Phoenix, Greg Stanton, dijo que el festival era una gran oportunidad para el Valle, pero algunos vecinos lo dudaban, según sus comentarios en Facebook y Tweeter.

En Facebook, Rachel Tullio escribió que esperaba que los organizadores se acercaran a los vecinos, consideraran problemas de estacionamiento y tráfico, y ayudarían con la limpieza del área después del evento.

“Las festividades del cuatro de julio en el parque siempre deja nuestra zona hecha un desastre, sólo puedo imaginar que esto será aún más grande y desordenado”, escribió.

Los representantes de Lost Lake dijeron que estaban trabajando con funcionarios de la ciudad para mitigar el impacto del festival. Los favorecidos dijeron que planean hacer un amplio alcance comunitario con residentes y negocios.

Stanton sugirió que los asistentes usen el tren ligero para aliviar las preocupaciones de tráfico. Algunos residentes expresaron escepticismo sobre eso también. “Mucha gente se sube y monta gratis”, dijo la residente de Phoenix, Jessica Reilly. “Lo que probablemente no es un gran problema en sí, excepto por el hecho de que mucha gente lo hace y luego se mezclan en los barrios por lo que tenemos una tasa de criminalidad más alta”.

El festival contará con más de 40 artistas que van desde el “icónico” hasta el momento del talento nacional, junto con los actos locales, dijeron los organizadores. También se centrará en la cocina local. Los organizadores planean anunciar la alineación en los próximos meses.

Está programado para el 20-22 de octubre.