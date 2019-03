Actualmente están realizando entrevistas a los candidatos

Sin descartar la posibilidad de que los gerentes interinos James Jones y Trevor Bukstein permanezcan en el equipo, ya sea en la gerencia general o en otro puesto.

Ellos han competido por el puesto desde que el anterior gerente general, Ryan McDonough, fue relevado de sus funciones el 8 de octubre, días antes del inicio de la temporada regular.

El gerente general interino de los Phoenix Suns, James Jones, ya ha manifestado su interés de permanecer en el puesto de manera regular. Además el equipo podría tener nuevas caras en su departamento de operaciones de baloncesto antes del próximo Draft de la NBA.

Esto ocurre un día después de que Adrian Wojnarowski, de la NBA, hizo una crítica mordaz del estado de los Suns y su percepción en la liga, y agregó que el equipo ha considerado la posibilidad de agregar un ejecutivo con experiencia en la oficina central a su departamento de operaciones de baloncesto, pero no ha iniciado el proceso de entrevista a los candidatos.

“Esta es una organización que está en espiral en casi todos los sentidos”, dijo Wojnarowski. “Es una preocupación para la NBA. El propietario Robert Sarver no parece haber aprendido muchas lecciones a lo largo de los años sobre su estilo de gestión, su naturaleza práctica y su capacidad para establecer una infraestructura y permitirle construir una organización”.

Desde que la organización despidió a McDonough y cuatro especialistas en evaluación de básquetbol, el personal ha contratado a un explorador para llenar el vacío: el ex escolta de los Suns, Ronnie Price.

Los Suns recientemente finalizaron una racha de 17 derrotas consecutivas de la franquicia y tienen las mejores probabilidades de ganar la primera selección en la lotería del Draft de la NBA de 2019.

James Jones, actual gerente interino de los Phoenix Suns, podría asegurar el puesto de manera regular.