Por Hugo Laveen

Chandler, AZ.— Uno de los cuatro jóvenes arrestados por vandalizar la Menorah de una familia en diciembre pasado publicó una disculpa en Facebook el fin de semana.

Clive Jamar Wilson, que va por CJ, es el mayor de los cuatro. Tiene 19 años. Los otros tres son menores.

El portavoz de la Policía de Chandler, Sargento Daniel Mejía dijo que los cuatro se enfrentan a cargos de delito grave y violación de propiedad en relación con lo que Wilson describió en su entrada de Facebook como “travesura insensible”.

Seth Ellis construyó una decoración de Menorah para el patio delantero de su familia después de que sus hijos de 5 y 7 años pidieron luces de fiesta para celebrar la temporada.

Fue cerca del final de Hanukkah que la familia Ellis se despertó y encontró que su decoración se había transformado en una Svástica, el símbolo universal del odio.

“Vivimos en un gran vecindario con vecinos amables y acogedores”, dijo Naomi Ellis, la esposa de Seth, en ese momento. “Nunca hubiéramos imaginado que alguien podría esparcir tanto odio aquí”.

Ella llamó al vandalismo un “horrible acto de agresión”.

La comunidad de Chandler se reunió alrededor de la familia Ellis y mientras no podían borrar lo que pasó, el apoyo levantó sus ánimos.

Ellis reconstruyó la Menorah y, en una ceremonia dirigida por el rabino de la familia, Relit. Muchos de los vecinos estaban allí.

Tardaron casi tres meses, pero la policía finalmente arrestó el viernes a los que se creía que estaban atrás del acto vandálico. Mejía no dijo lo que llevó a los investigadores a descubrir a Wilson y a los demás inculpados.

El domingo, Wilson envió una disculpa a la familia Ellis, aunque no los mencionó por su nombre en su página de Facebook.

“Estoy escribiendo este post para decir que estoy realmente arrepentido por la broma insensible en la que mis amigos y yo participamos durante la temporada navideña del pasado diciembre. Lo que hicimos fue imprudente, estúpido, idiota e insensible. Desde el fondo de mi corazón me disculpo con su familia”.

Wilson continuó explicando que fue educado para “abrazar la diversidad y las diferencias culturales” y que desde la broma, “se ha vuelto mucho más consciente de la cultura judía” y tiene “una mejor comprensión de la Menorah y lo que significa”.

Finalmente, Wilson cerró su comentario con una petición a la familia Ellis: “A la familia afectada por la horrible broma, una vez más expreso el arrepentimiento y le pido que me perdone. Te pido una segunda oportunidad y la oportunidad de completar mi educación universitaria y tener la oportunidad de vivir una vida mejor y ser un buen ciudadano”.

No hemos tenido noticias de la familia Ellis, pero los comentarios al cargo de Wilson han sido variados, algunos lo alaban por “estar limpios” y “asumir la responsabilidad” y otros le instan a ofrecer “restitución de algún tipo” y encontrar un camino “para hacer lo correcto”.

“Habría sido más sincero si se hubiera presentado y confesado antes de ser arrestado”, dijo una persona.

Dependiendo de la clasificación por delito grave, el castigo por daño criminal para un delincuente por primera vez oscila entre 0,33 años en prisión (clase 6 mitigada) y 3,75 años (clase 4 agravada).

Según la ley de Arizona, “entrar o permanecer ilegalmente en la propiedad de otra persona y quemar, desfigurar, mutilar o de alguna otra manera profanar un símbolo religioso u otra propiedad religiosa de otra persona sin el permiso expreso del dueño de la propiedad” es un delito grave de primer grado. Se trata de un delito de clase 5 que lleva una sentencia presuntiva de prisión de entre 0,5 años y 2,5 años.