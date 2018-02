Por Hugo Laveen

Un oficial uniformado que portaba su arma de servicio dijo que le pidieron que saliera de un restaurante de Outback Steakhouse porque es una “zona libre de armas”.

Andrew Ward, de la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee, dijo que fue al restaurante a cenar con su esposa el viernes en Cleveland, Tennessee.

Ward dijo que un gerente se le acercó después de que un cliente afirmara estar “asustado por su vida” y quiso sacar el arma de su presencia. El gerente le preguntó a Ward si podía poner el arma en su camión.

“Le hice saber que no podía porque estaba en uniforme”, escribió Ward en una publicación de Facebook. “Luego fue e hizo una llamada y regresó, y nos pidieron que nos fuéramos porque Outback es una zona libre de armas. Nota: No culpo al gerente … pero esto es ridículo … ”

“¿A qué viene este país?”, Continuó. “¡Se niega el servicio a un agente de policía uniformado que ha jurado proteger y servir al público porque tienen un arma de fuego! ¡Estoy disgustado y no tengo otras palabras!”

La publicación de Facebook rápidamente se volvió viral y acumuló más de 160,000 reacciones y 216,000 acciones.

Ward le dijo a su estación de noticias local, que luego habló con el gerente del restaurante, el gerente regional y el vicepresidente de operaciones. Él dijo que todos se disculparon.

Bloomin ‘Brands Inc., la empresa matriz de Outback, también dio a conocer la siguiente declaración: “Siempre permitimos que los agentes de la ley uniformados porten sus armas de fuego dentro de nuestros restaurantes. Una gerente cometió un error, y hemos discutido esto con ella. Nos hemos comunicado personalmente con el invitado y nos hemos disculpado”.

La compañía también le dio a Ward una tarjeta de regalo de $ 100. El oficial agradeció a su comunidad por su apoyo y aceptó la disculpa de Outback:

La cantidad de apoyo que nuestra comunidad nos ha demostrado es realmente humillante. He leído tantos comentarios y comentarios publicados por muchas personas sobre nuestra experiencia en el Outback Steakhouse en Cleveland, TN. Outback me llamó y me pidió disculpas a mí y a mi familia, y realmente hemos aceptado esta disculpa. Hubo un error y eso es todo … todos cometemos errores y debemos seguir adelante con nuestras vidas. Escribió.