Por Hugo Laveen

Durante nueve años, Joe Arpaio disfrutó de una sólida popularidad como el sheriff del área metropolitana de Phoenix al perseguir ilegalmente a los inmigrantes en los Estados Unidos y decirles regularmente a la prensa que nadie detendría sus medidas represivas.

El ex alguacil que hizo de su lucha contra la inmigración ilegal un elemento clave de sus discursos y entrevistas con los medios durante sus últimas tres campañas pidió a un juez que prohibiera a los fiscales mencionar esas declaraciones en su juicio del 25 de abril, que se le sigue por un delito de desacato.

Arpaio, quien fue vencido el pasado mes de noviembre después de 24 años como sheriff del condado de Maricopa que incluye a Phoenix, enfrenta el cargo por desobedecer una orden judicial para detener sus redadas de inmigración, que duró 17 meses después de que un juez emitiera la orden.

Para ganar una condena, los fiscales deben probar que Arpaio pretendía violar la orden del juez. Arpaio, de 84 años, que se enfrentará hasta seis meses de cárcel si es condenado, ha reconocido que prolonga las redadas, pero insiste en que lo hizo de manera no intencional.

Mark Goldman, uno de los abogados de Arpaio, dijo que sería perjudicial usar en el juicio las declaraciones de su cliente durante las campañas y que las observaciones “fueron posturas de campaña y no hechas bajo juramento”.

Las declaraciones hechas por los políticos durante las campañas no son indicativas de lo que los políticos realmente harán mientras estén en el cargo, escribió Goldman en un archivo del tribunal.

Él caracterizó los discursos de campaña como posturas políticas dirigidas a ganar votos, e hizo las declaraciones durante sus carreras políticas para reforzar su reputación de ser duro con la inmigración ilegal. “Sería ingenuo que alguien crea verdaderamente que cualquier político hará todo lo que dice que hará”, escribió Goldman.

Goldman no especificó qué declaraciones quiere excluir como evidencia en el juicio de Arpaio.

El juez de distrito Murray Snow, quien presidió el caso de perfil racial que Arpaio perdió hace casi cuatro años, dijo en un fallo anterior que Arpaio ignoró la orden porque creía que continuar sus esfuerzos de inmigración ayudaría a su campaña de 2012.

Snow también dijo que la oficina de Arpaio publicó comunicados de prensa que indicaban que estaba al corriente de la orden judicial, pero que seguiría aplicando las leyes federales de inmigración.

Goldman dijo que dejar las declaraciones hechas por Arpaio durante sus campañas para ser utilizadas en el juicio tendrá un efecto escalofriante en el discurso político protegido sobre cuestiones de importancia pública.

“Sólo alentará a los candidatos a ocultar sus opiniones, lo que aumentará la opacidad en el gobierno y la insatisfacción de los votantes con los funcionarios del gobierno”, escribió Goldman.

La decisión sobre si permitir las declaraciones de campaña de Arpaio en su juicio dependerá de la jueza de distrito Susan Bolton, quien también decidirá la culpabilidad o inocencia del delincuente.

Los abogados de Arpaio también pidieron a Bolton que prohibiera a los latinos que fueron ilegalmente detenidos cuando se violó la orden judicial, de testificar en el juicio, argumentando que su testimonio dañaría el caso de Arpaio y es irrelevante para determinar si cometió un crimen.