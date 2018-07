Por Hugo Laveen

Los abogados de Larry Nassar dicen que el ex doctor en medicina deportiva deshonrado, fue agredido pocas horas después de ser colocado en la población general de la prisión federal de Arizona, donde cumple una condena de 60 años por posesión de pornografía infantil.

En mociones archivadas el martes que buscan que la antigua Michigan State University y el médico gimnástico de EE. UU. Revisen en el primero de dos casos en los que se declaró culpable de abusar sexualmente de mujeres y niñas que buscaban tratamiento, los abogados Jacqueline McCann y Malaika Ramsey-Heath culpan parcialmente a la prisión del ataque en mayo, y a la retórica del juez durante la audiencia de sentencia.

Durante la sentencia de siete días en enero en la que al menos 169 mujeres y niñas dieron declaraciones, la jueza del circuito de Ingham County Rosemarie Aquilina describió a Nassar como un “monstruo” que se “marchitará” como la malvada bruja en “El mago de Oz”. “Ella dijo que le permitiría a alguien” hacerle lo que le hizo a otros “si la Constitución lo permitía, y le dijo a Nassar que estaba firmando su” sentencia de muerte “con la sentencia que le estaba dando.

Nassar, de 54 años, probablemente nunca salga de prisión. Una vez que termine su mandato federal de 60 años para la posesión de pornografía infantil, comenzaría a cumplir la condena de 40 a 175 años en la prisión estatal que Aquilina le entregó por las agresiones sexuales.

En su presentación, los defensores públicos de apelaciones nombrados por la corte de Nassar no especificaron la naturaleza o gravedad del ataque en la prisión de Tucson, Arizona. Pero acusaron a Aquilina de utilizar los procedimientos televisados a nivel nacional para “avanzar en su propia agenda” – abogar por iniciativas políticas y cambios culturales más amplios – y acordar inadecuadamente entrevistas con los medios durante el período de apelación.

También la acusaron de no detener a las víctimas de denigrar a los abogados defensores de Nassar y permitir que el proceso se convirtiera en una “batalla para todos” en la que las víctimas deseaban daño físico a Nassar y acusaron a otras personas sin cargos de delitos, como otros en el sala de audiencia llamados en apoyo.

Los abogados escribieron que no era sorprendente que el padre de una víctima intentó atacar a Nassar en la audiencia de sentencia en su segundo caso de abuso sexual en el cercano condado de Eaton, donde recibió una pena de prisión de 40 a 125 años, o que Nassar fue agredido en la prisión.

“Desafortunadamente, los comentarios del juez Aquilina y la conducción del proceso de sentencia parecieron alentar este tipo de comportamiento”, escribieron.

Dijeron que Nassar debería volver a condenarse porque Aquilina no era imparcial, argumentando que si bien su acuerdo con el fiscal exigía un mínimo de entre 25 y 40 años, ella claramente solo consideraba un mínimo de 40 años.

McCann y Ramsey-Heath también argumentaron que no hay autoridad en la ley de Michigan por su decisión de comenzar la sentencia de Nassar después de su período federal en lugar de ordenar que se ejecuten al mismo tiempo.

Aquilina se negó a comentar sobre las mociones, que se espera que considere en las audiencias en agosto.

Aquilina fue ampliamente elogiada por su tratamiento de las “hermanas supervivientes” y sus padres en el proceso de sentencia, pero algunos observadores legales dijeron en ese momento que sus comentarios puntuales podrían ser motivo para una apelación.

Después de enterarse el miércoles de la solicitud de Nassar para volver a dictar sentencia, la gimnasta Kaylee Lorincz tuiteó: “¿Larry no nos ha ayudado lo suficiente? Esta es su manera de tratar de controlarnos y manipularnos a todos de nuevo. Buena suerte con eso.”