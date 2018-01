Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.¬— Un legislador republicano ha persuadido a casi toda la Legislatura para que firmen en apoyo de su propuesta de exigir que la marihuana medicinal sea analizada en busca de moho y productos químicos agrícolas.

La propuesta del Senador Sonny Borrelli asignaría $2 millones del enorme fondo de marihuana medicinal del estado para hacer las pruebas. También reduciría la tarifa anual de $ 150 que los pacientes deben pagar para obtener una tarjeta de marihuana medicinal a $ 50 y $ 25 por una renovación.

Borrelli tiene 78 copatrocinadores de su medida, incluidos los líderes republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado. Hay 90 miembros de la Legislatura.

El legislador de Lake Havasu City dijo el lunes que quiere asegurarse de que los pacientes sepan lo que están consumiendo. “Los clientes necesitan saber qué está pasando con estas cosas que están comprando y están convencidos de que los va a ayudar”, dijo Borrelli.

“En este momento, no hay regulación alguna. Es el Salvaje Oeste. Hay algunos buenos dispensarios que están haciendo esto bien, y queremos asegurarnos de que los demás hagan lo mismo”, dijo.

El co-patrocinador, Representante Mark Cárdenas (D-Phoenix), dijo después del informe, que el proyecto de ley ganó fuerza con algunos propietarios de negocios de cannabis que se habían opuesto previamente a las pruebas debido a preocupaciones sobre el costo adicional. “La clase de oposición se fue en ese momento”, dijo.

La propuesta fue adoptada por la Asociación de Comercio de la Industria de Marihuana de Arizona. “La industria no necesariamente va a saltar hacia arriba y hacia abajo para un poco más de regulaciones, pero la industria tiene que considerarlo como un todo”, dijo el fundador de MITA, Demitri Downing. “El resultado final es mejor para los ciudadanos, los pacientes y los votantes”.

La propuesta de Borrelli requeriría que el Departamento de Agricultura del estado haga una prueba de pesticidas y otros químicos, pagados con los $ 2 millones del fondo. El Departamento de Servicios de Salud establecería pruebas para asegurar que la marihuana esté libre de moho y, potencialmente, escriba reglas sobre las pruebas de potencia, utilizando dinero que actualmente forma parte del fondo.

“Desde una perspectiva industrial, ciertamente no me opongo”, dijo Laura Bianchi, quien dirige el departamento de cannabis en Rose Law Group, con sede en Scottsdale, y representa a un gran número de compañías que cultivan, distribuyen y venden marihuana medicinal. “De hecho, creo que los requisitos de prueba son un componente importante de cualquier producto médico”.

El programa sería financiado por el fondo estatal de marihuana medicinal, que tiene $ 35 millones disponibles y está creciendo en el año porque los honorarios exceden los costos de ejecutar el programa.