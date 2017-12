Salud

Con la riada tradicional de fiestas vacacionales y fechas festivas que se acerca, las probabilidades de beber en exceso aumentan. ¿Qué se puede hacer?

Empiece por observar más de cerca, ahora, sus hábitos de bebida, sugiere una experta en la salud mental.

“Los periodos festivos generan emociones tanto positivas como negativas, y beber es uno de los métodos que las personas usan con frecuencia para afrontarlas”, dijo la Dra. Karen Miotto, profesora clínica de psiquiatra en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

“Abrumadas por la gran cantidad de cosas que hacer en poco tiempo, las personas podrían ver al alcohol como un atajo para relajarse”, comentó en un comunicado de prensa de la UCLA. “Aunque no hay nada malo en disfrutar o en relajarse, escuche a su cuerpo y manténgase seguro. Una resaca al día siguiente es un gran precio a pagar por una noche de beber alcohol sin límites”.

Además de consumir alcohol para relajarse, otra razón habitual que la gente da para beber es que les ayuda a dormir.

“El alcohol puede ayudar a las personas a dormirse más rápidamente y con más profundidad durante un rato”, dijo Miotto. “Pero los efectos sedantes del alcohol pueden ser engañosos, porque se asocian con una reducción de la calidad del sueño y con el insomnio de rebote, un problema que se produce cuando deja de tomar la sustancia que le ha ayudado a dormirse”.

Algunas personas afirman que el alcohol no las afecta. Algunos creen de forma errónea que están en condiciones de conducir después de beber.

“Al beber de forma habitual y abundante, las personas tienden a desarrollar una tolerancia”, dijo. Pero “incluso si no empieza a tener dificultades para hablar, el alcohol podría seguir afectando a su coordinación motora”.

“Aunque es importante considerar las preocupaciones sobre la seguridad, otra consecuencia desafortunada de beber mucho es una condena por conducir bajo los efectos del alcohol”, advirtió Miotto. “Una condena por conducir bajo los efectos del alcohol puede perjudicar a sus objetivos laborales y podría poner en peligro su carrera, especialmente si es un profesional con licencia, como un médico o personal de enfermería”.

FUENTE: University of California, Los Angeles