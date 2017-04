Por Hugo Laveen

Uno de los abogados que representan al ex sheriff Joe Arpaio en un caso penal por desacato al tribunal perdió una oferta el viernes para retrasar el próximo juicio criminal.

El abogado Mark Goldman, que se unió oficialmente al equipo legal de Arpaio hace dos semanas, buscó un retraso de 60 días porque tiene otro juicio una semana antes y el bar mitzvah de su hijo está programado para el 29 de abril.

La juez de distrito Susan Bolton escribió que Goldman sabía cuando aceptó el caso, sabiendo que el juicio estaba a sólo cinco semanas de distancia. Bolton también dijo que Goldman no debería haber tomado el caso si no estaba disponible para el juicio y añadió que Arpaio tiene otros abogados que lo representan.

Arpaio es acusado de desacato por ignorar una orden judicial en un caso de perfil racial para detener sus redadas de inmigración.

Reconoció prolongar sus redadas, pero dice que su desafío no fue intencional. Si es condenado, el ex sheriff de 84 años de edad se enfrentará hasta a seis meses de cárcel.

El juez está considerando si conceder otra solicitud de posposición de Goldman, quien dice que no puede preparar y analizar un gran volumen de documentos y videos en el caso.

El fallo fue parte de una avalancha de presentaciones judiciales esta semana en el caso contra el antiguo sheriff que duró en el cargo del condado de Maricopa por largo tiempo.

A principios de esta semana, los abogados de Arpaio le pidieron a Bolton que prohibiera a los fiscales mencionar en el juicio los comentarios que hizo sobre inmigración durante sus últimas tres campañas. También quieren prohibir el testimonio de dos personas que fueron ilegalmente detenidas cuando Arpaio prolongó sus redadas.

Bolton aún no se ha decidido sobre las solicitudes de prohibir los comentarios de la campaña de Arpaio y el testimonio de la víctima en el juicio.

A principios de este mes, Bolton rechazó la solicitud de Arpaio para que un jurado decidiera si debería ser condenado por el cargo de delito menor. En su lugar, la decisión será tomada por Bolton.