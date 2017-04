Por Hugo Laveen

Un oficial de la policía de Mesa en entrenamiento resultó lesionado, aunque no de gravedad, cuando su helicóptero tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en San Tan Valley.

Sucedió alrededor de las 10 am el jueves.

El piloto volaba desde Falcon Field hasta Coolidge.

Según la FAA, el helicóptero Schweizer 269C, número de cola N521AR, se vio obligado a aterrizar debido a una falla del motor.

El helicóptero bajó en Arizona Farms y Felix Road en San Tan Valley.

El piloto era la única persona a bordo, y afortunadamente no resultó herido de gravedad.

Los oficiales de Metro Metro dicen que sufrió una lesión en la cabeza pero estaba alerta y consciente.

Hay daños significativos en el helicóptero.

La FAA está investigando el incidente.