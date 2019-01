Por Hugo Laveen

Yuma, AZ.- El piloto del helicóptero que se estrelló en la autopista 95 será dado de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital del área de Phoenix este lunes.

El piloto trabaja para Tri-Rotor LLC, una de las dos compañías de autogiros en el condado de Yuma.

El piloto estaba volando un helicóptero de bajo vuelo que solía rociar los diversos campos de agricultura alrededor de Yuma el viernes por la noche, cuando golpeó una línea eléctrica cerca de la autopista 14 del condado y la Carretera 95.

Tri-Rotor LLC dijo que el helicóptero no llevaba ningún producto químico en ese momento.

Afirmaron que el piloto realmente se estrelló contra la línea eléctrica mientras lo buscaba porque no estaba familiarizado con el campo en el que estaba.

“Creo que saldrá de la Unidad de Cuidados Intensivos hoy y estará bien a tiempo”, dijo Matt Fieldgrove, gerente de Tri-Rotor LLC.

Fieldgrove dijo que accidentes como estos no son habituales y que el piloto tomará vuelo sobre los campos de Yuma una vez que pueda.