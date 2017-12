Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ. Un pirómano en serie está de vuelta en la cárcel después de comenzar varios incendios de basureros en Gilbert durante el mes de diciembre, según documentos judiciales.

Richard Schmidt, de 28 años, se enfrenta a seis cargos de incendio premeditado después de admitir que comenzó al menos tres incendios de basureros a oficiales cerca del área de las carreteras Gilbert y Guadalupe.

Los oficiales patrullaban el área debido a los recientes incendios provocados cuando ambos notaron el olor a humo. Alrededor de la 1:20 a.m., los oficiales se contactaron con Schmidt, que estaba conduciendo un scooter motorizado sin un faro en el área.

Mientras los oficiales estaban hablando con Schmidt, se les notificó acerca de un incendio en un contenedor a media milla de su ubicación en Goodwill. Después de descubrir la historia previa de incendio premeditado de Schmidt y su ingreso a la zona, fue arrestado.

Durante la entrevista con la policía, Schmidt admitió haber iniciado el fuego del basurero en Goodwill arrojando un cigarrillo al contenedor.

En la misma entrevista, admitió haber cometido dos incendios adicionales en el basurero el 11 de diciembre. Dijo que pudo haber iniciado otros tres incendios en el basurero, pero que no podía recordar.

Los incendios causaron aproximadamente $25,000 en daños a la propiedad y su fianza se fijó en $50,000.

Schmidt fue arrestado en 2015 por provocar una serie de incendios en contenedores de basura de la ciudad de Mesa.

En esos incendios de basureros, Schmidt arrojaba un cigarrillo encendido al contenedor antes de irse. Admitió los tres fuegos de los basureros y dijo a los oficiales que esta no era la primera vez que incendiaba el contenedor.