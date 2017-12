Por Hugo Laveen

St. Clair Township, OH. Las autoridades confirmaron el lunes que están buscando dos pitbulls sueltos en el condado de Butler después de que los perros mataron a dos mini caballos y un caballo adulto.

Tres pitbulls atacaron a los ponies, llamados Bella y Pablo, y un caballo adulto en la cuadra 1900 de West Elkton Road en St. Clair Township el viernes, confirmó el oficial Kurt Merbs, supervisor de la unidad de guardia de perros de la oficina del alguacil del condado de Butler.

Uno de los dueños de los mini-ponys, Mike Powell, disparó y mató a uno de los pitbulls después de que mató a uno de los mini ponys, Bella, y se lo estaba comiendo, confirmó Merbs.

“El perro estaba casi encima del caballo fallecido”, dijo Merbs. “Tienes derecho a protegerte a ti y a tu ganado. No tienes derecho a dispararles por entrar ilegalmente, pero puedes disparar para proteger”.

El caballo adulto estaba en tan mala forma que fue sacrificado por un veterinario el sábado, dijo Paul Huesing, el primo de Powell y el otro dueño de los mini ponys.

Los dos pitbulls que sobrevivieron huyeron y permanecen en libertad, dijo Merbs.

Él está trabajando el lunes para localizarlos, y a su dueño.

Dijo que fue a una posible ubicación para los perros en una residencia a lo largo de Sipps Lane el viernes, pero que no había nadie en casa. Dejó una nota pidiendo a los ocupantes que llamaran.

“Estamos dando seguimiento hoy. Nos despedimos y, por supuesto, no recibimos ninguna llamada telefónica, así que volvemos hoy sobre esto. Si tenemos alguno de los juegos normales, salimos de esto ‘oh, no son mis perros’ tomaremos la custodia de los dos perros “, dijo Merbs.

Huesing está molesto y se comprometió el lunes a tomar el asunto en sus propias manos.

“Voy a cazar hoy”, dijo. “Voy a salir al campo. Tengo una CCW (licencia para portar un arma oculta), así que siempre estoy armado. Hay 20 personas dentro de este radio de cuarto de milla. Hay niños pequeños. Podrían haber sido ellos. ”

Huesing se echó a llorar el lunes mientras hablaba sobre la manera violenta en que perdió sus mini ponys.

“Son irremplazables. Son miembros de la familia”, dijo. “Me arrancó el corazón. Nunca volveré a ser el mismo”.

Dijo que eran el último de sus caballos.

Bella tenía 8 años y solo 28 pulgadas de estatura. Pablo tenía 6 años y aproximadamente 31 pulgadas de alto.

“Hay un vínculo especial con una persona y un caballo. Los tienes 30 años y me rompió el corazón tener que pasar por esto”, dijo, llorando.

“No quiero que nadie se lastime”.

El sheriff del condado de Butler, Richard Jones simpatiza con la pérdida de Huesling. Dijo que también estaría molesto.

El sheriff no es un fanático de los pit bulls, y señaló que una mujer de Virginia fue asesinada a golpes el jueves por sus dos perros pit bull mientras ella los paseaba.

Pero Jones reconoce que a los residentes que viven en áreas no incorporadas del condado se les permite tenerlos.

Los animales deben tener licencia como todos los otros perros, sin embargo, dijo. “Le decimos a la gente que nos avise cuando los vea corriendo sueltos. Llame al atrapador de perros o a su policía local. No intente atraparlos usted mismo”.