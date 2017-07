Deportes

St Louis.‑ El gerente de los Diamondbacks de Arizona, Torey Lovullo, dijo que el lanzador Robbie Ray, que fue golpeado en la cabeza por batazo en línea durante el partido de la noche del viernes contra St. Louis, está bien y será puesto en concusión.

Un batazo en línea de Luke Voit golpeó a Ray directamente en la cabeza en la segunda entrada. Ray, un zurdo, se dejó caer en el montículo.

Fue un momento tenso para todos.

“Gracias a Dios todo salió bien”, dijo Lovullo, quien estaba lloroso discutiendo con Ray después de que los Diamondbacks dejaron una decisión 1-0 a los Cardenales. “Fue a hacerse una tomografía computarizada y todo salió bien. Tenía tres suturas para cerrar la herida.

“Él va a pasar por el protocolo de concusión de MLB para que tengamos más en los próximos días acerca de lo que vamos a hacer”.

Lovullo dijo que Ray nunca perdió la conciencia después de que fue derribado por una línea de unidad estimada en 108 mph del bate de Voit.

“Estaba respondiendo preguntas, estaba alerta”, dijo Lovullo. “Regresó aquí, se duchó y está de vuelta en el hotel descansando ahora, así que es tan positivo como puede ser”.

El tiro en línea lo golpeó tan duro que se quedó en lo alto. El tercera base Daniel Descalzo cogió la pelota en el aire en territorio de foul para un out.

Los compañeros de equipo de Ray rápidamente corrieron a su lado.

Fue ayudado y luego fue expulsado del campo en un carro para un examen. Los fans le dieron una fuerte ovación.

Voit era una masa de emociones después del juego.

“Alguien puede morir, ya sabes”, dijo un Voit visiblemente sacudido. “Es aterrador, no me puedo imaginar pasar por eso, no lo desearías a nadie.

“Cuando lo golpeé, supe que lo golpeé bien, mi corazón entró en mi garganta, tú sabes que me podría pasar a mí también, si un lanzamiento se escapara.” Cuando vi la repetición, me sentí tan mal.”

A principios de esta primavera en mayo, un compañero de equipo de Memphis Voit – Daniel Poncedeleon – fue golpeado en la cabeza con un regreso en un partido contra los Iowa Cubs. Tuvo que someterse a una cirugía en su cerebro para aliviar la presión.

Él no ha lanzado desde entonces y se está recuperando.

“Tuve flashbacks a eso y todo lo que él está pasando”, dijo Voit. “Mi amigo pasó por eso y ahora esto. “Deseo (para Ray) una recuperación rápida.”, dijo Voit a traves de Twitter, después del juego.

“Espero poder contactar con él mañana”, dijo Voit. “Le deseo lo mejor y espero que vuelva a salir esta temporada”.

Los Diamondbacks estaban molestos por el incidente, dijo Lovullo.

“Bueno, ves a alguien pasando por algo así y tanto como nos amamos y nos cuidamos unos a otros, nos golpeó un poco, no voy a mentir”, dijo Lovullo. “Estuvimos colgados durante varias entradas, una vez que nos dieron la noticia de que estaba bien y que estaba de vuelta aquí, algo relajado a todo el mundo y sé que me sentí bien por eso y sé que los jugadores se sintieron bien por eso”.

Ketel Marte dijo que está contento de que su compañero esté bien. “Es una buena persona, cuando eso pasó, estaba triste, pero ahora está bien”, dijo Marte. “Todo el mundo ha dicho que está mejor, eso sucede, es el béisbol.

“Lo bueno es que se siente muy bien en este momento y estamos muy contentos por él y queremos que vuelva pronto”.

Ray lanzó 1 2/3 entradas, permitiendo un hit, una base y dos ponches.