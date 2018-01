Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, dijo el martes que planea agregar $ 100 millones en nuevos fondos para educación K-12 este año como un pago inicial en la restauración completa de una fórmula de financiamiento de capital escolar que fue recortada durante la Gran Recesión.

Ducey pidió financiación para aumentar a $371 millones en cinco años. El gobernador republicano hizo el anuncio en una conferencia de prensa del Capitolio a la que asistieron legisladores, superintendentes de distritos escolares y otros funcionarios de educación.

Llamó a su plan una inversión que las escuelas pueden usar a su gusto, incluido el pago de maestros, que cuenta con el apoyo de funcionarios de educación que asistieron.

“Miren la coalición que hemos construido aquí”, dijo. “Esto se está uniendo en torno a los recursos disponibles que traeremos a nuestras escuelas en Arizona, que son permanentes y flexibles y pueden usarse tanto para el salario del capital como de los maestros”.

Ducey también propuso gastar casi $52 millones este próximo año presupuestario en la construcción de rehabilitación y utilizar nuevos bonos para pagar cinco escuelas nuevas que cuestan $88 millones. Las tres ollas de dinero han sido enormemente desfinanciadas durante años.

El estado está siendo demandado por un grupo de escuelas, grupos educativos y ciudadanos por recortes que obligaron a las escuelas a usar operaciones en efectivo para cubrir costos de capital como software, libros de texto y otras necesidades del llamado “capital blando”. La demanda, presentada en abril, alega que el estado recortó fondos de capital ilegalmente y podría deber tanto como $2 mil millones.

Ducey dice que quiere que se resuelva la demanda, pero eso no es probable, según uno de los demandantes. “No creo que lo que hace el gobernador ni siquiera aborde la demanda”, dijo Joe Thomas, presidente del sindicato de docentes del estado, la Asociación de Educación de Arizona. “La demanda tiene que ver con la naturaleza inconstitucional de cómo financiamos las escuelas, no el nivel en el que las financiamos”.

Una mujer de Avondale que es demandante en la demanda dijo que abandonaría si se promulga el plan del gobernador. “Entiendo que lo que el gobernador propone no aborda por completo todas esas cosas”, dijo Jill Barragán. “Veo que abrió una enorme puerta aquí para nosotros, y tenemos que aprovechar esa oportunidad para entrar”.

Algunos grupos de defensa escolar se mostraron “cautelosamente optimistas” con respecto a la propuesta, al igual que un legislador demócrata, el representante Randy Friese de Tucson. Dijo que podría brindar apoyo si el efectivo no “comprometía” otras prioridades.

Otros defensores de la educación, sin embargo, no estaban contentos. Una coalición de grupos llamada AZ Schools Now pidió la semana pasada $ 1.1 mil millones al año en fondos escolares nuevos para que las escuelas estatales K-12 vuelvan a estar donde estaban antes de la recesión.

Dawn Penich-Thacker, vocera de Save Our Schools y miembro de la coalición, dijo que la propuesta no llega a ser lo que se necesita. “Es inadecuado. No es suficiente financiación y no es lo suficientemente pronto”, Penich-Thacker. “Esto es literalmente un porcentaje de un dígito de lo que perdimos del sistema de educación pública.

También dijo que el gobernador estaba siendo poco sincero cuando dijo que el gasto sería dinero nuevo o un aumento. “Esto simplemente está devolviendo los fondos que solía haber allí hace una década”, dijo.

A Ducey se le preguntó en la conferencia de prensa cómo podría recaudar $100 millones en fondos restaurados como una victoria para las escuelas que, según los defensores, necesitan $ 1.1 mil millones para volver a los niveles previos a la recesión. Señaló la Gran Recesión, que forzó recortes importantes en todo el gobierno estatal.

“Creo que de alguna manera en estas preguntas hay una discusión como si nunca hubiera un déficit presupuestario, como si el estado nunca se quedara sin dinero”, dijo. “Han escuchado que estos son más dólares que se han presentado de lo que la gente ha visto en una década”.