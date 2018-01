Por Hugo Laveen

Toys “R” Us planea cerrar más de 180 de sus tiendas, incluidas seis ubicaciones en Arizona, de acuerdo con una presentación judicial sometida el martes por la noche. El minorista de juguetes se declaró en bancarrota en septiembre y los cierres están pendientes de la aprobación del tribunal.

Dave Brandon, CEO de Toys “R” Us, dijo que los cierres son parte de un proceso de reestructuración y una respuesta a los clientes que cambian a las compras en línea. Se espera que los cierres comiencen a principios de febrero y se completen en abril.

“Las acciones que estamos tomando son necesarias para darnos la mejor oportunidad de salir de nuestros procesos de bancarrota como una empresa más viable y competitiva”, dijo Brandon.

Las ubicaciones de Arizona listadas para cerrar incluyen las tiendas ubicadas en 12801 Norte Tatum Boulevard en Paradise Valley, 9139 Indian Blend Road y 7000 East Mayo Boulevard en Scottsdale, US60 y Signal Butte Road en Mesa, 4619 Norte Oracle Road en Tucson y 801 West 32nd Street en Yuma.

Jessica Offerjost, gerente asistente de relaciones públicas en Toys “R” Us, dijo que la compañía planea poner un gran enfoque en su Registro de Bebés “R” Us y Toys “R” Us y Babies “R” Us programa de lealtad que dicen servir mejor a los clientes.

Toys “R” Us ha construido alrededor de 1,600 tiendas en todo el mundo en sus casi 70 años de actividad comercial y aproximadamente 880 de ellas están en los EE. UU.

No se planea cerrar ninguna tienda fuera de los EE. UU.