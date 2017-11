Unos científicos de EE. UU. reportan un caso de un veterinario que aparentemente se contagió de “gripe aviar” de un gato infectado en un refugio de animales de la ciudad de Nueva York.

Salud

El caso ocurrió en diciembre de 2016. El veterinario anónimo sobrevivió a la batalla contra la cepa H7N2 de la influenza, pero el gato murió, según investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

En el pasado, las personas (con frecuencia trabajadores avícolas) habían contraído la influenza aviar H7N2 por una proximidad a las aves. Pero “no conocemos otros casos reportados de transmisión directa de gato a humano”, según el equipo de los CDC dirigido por la Dra. Atanaska Marinova-Petkova, microbióloga e investigadora de la influenza.

Unas costosas pruebas de laboratorio en las instalaciones de los CDC mostraron que la conformación genética de las cepas del H7N2 en el gato y en el veterinario tenían una similitud del 99.9 por ciento, y “estaban relacionadas con virus H7N2 aislados en aves en Estados Unidos”, apuntaron los investigadores.

Se evaluó el virus de la gripe en más de 350 personas más, pero ninguna tuvo un resultado positivo, según el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York.

El informe de caso sugiere que el H7N2 ha pasado por “muchos cambios genéticos” tanto en los humanos como en los gatos, y apunta a una preocupante “evolución del virus desde que se detectó por última vez en las aves de corral y en las aves silvestres”, advirtieron los investigadores de los CDC.

Pero un especialista en enfermedades respiratorias infecciosas dijo que no ha llegado el momento de que los dueños de mascotas entren en pánico.

“¿Puede su gato transmitirle influenza? La respuesta es que sí”, dijo el Dr. Alan Mensch, pulmonólogo en el Hospital de Plainview de Northwell Health, en Plainview, Nueva York. “Pero es extremadamente raro, y este es el único caso reportado”.

Aún así, el caso significa que “los CDC y los expertos médicos deben permanecer atentos”, apuntó Mensch. “Cabe la posibilidad de que al final una forma patogénica de la influenza, como la influenza aviar altamente patogénica, pueda afectar a uno de nuestros animales domésticos y que ese virus, a su vez, pueda desarrollar la capacidad de afectar a los humanos”.

También enfatizó que, como sucedió con el veterinario, un episodio de H7N2 sería desagradable, pero no letal.

Y las precauciones contra los virus transmitidos por las mascotas son las mismas que hay entre los humanos. “Hay que evitar exponerse a las secreciones de un gato o un perro que muestre cualquier forma de enfermedad, y lavarse las manos con frecuencia cuando el animal esté enfermo”, enfatizó Mensch.

El Dr. Sunil Sood, director de pediatría en el Hospital de Southside en Bay Shore, Nueva York, se mostró de acuerdo en que hay que tener cuidado, no caer en el pánico.

“Este caso de transmisión de una mascota es muy excepcional”, señaló Sood. “Es una cepa de gripe aviar, una que aún tiene muy pocas probabilidades de infectar a los humanos”.

El informe de casos se publicó el 16 de noviembre en la revista de los CDC Emerging Infectious Diseases.

FUENTES: Alan Mensch, M.D., pulmonologist and senior vice president, medical affairs, Northwell Health’s Plainview and Syosset Hospitals, Long Island, N.Y.; Sunil Sood, M.B.B.S., chairman, pediatrics, Southside Hospital, Bay Shore, N.Y.; Nov. 16, 2017, Emerging Infectious Diseases