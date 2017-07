Un pequeño estudio encontró una asociación, pero no demostró que estuvieran vinculados

Los problemas para dormir lo suficiente podrían estar asociados con un riesgo más alto de Alzheimer para algunas personas, sugiere una nueva investigación.

Los resultados del pequeño estudio sugieren que las personas con un riesgo mayor del normal de sufrir Alzheimer que tenían una peor calidad de sueño, más problemas para dormir y somnolencia diurna presentaban más marcadores de Alzheimer en el líquido cefalorraquídeo que las que no tenían problemas para dormir.

Los marcadores que encontraron los investigadores incluyeron señales de las proteínas amiloidea y tau, y daño e inflamación en las células cerebrales, todos asociados con el potencial de tener Alzheimer.

La amiloidea es una proteína que se pliega y forma placas. La tau es una proteína que forma nudos. Las placas y los nudos se encuentran en el cerebro de los que tienen Alzheimer y se consideran una característica de la enfermedad.

“Este estudio y otros en el campo sugieren que el sueño podría ser un factor de riesgo modificable de la enfermedad del Alzheimer”, dijo la investigadora principal, Barbara Bendlin, profesora asociada de medicina en la Facultad de Medicina y de Salud Pública de la Universidad de Wisconsin.

“Esto requerirá de estudios que evalúen directamente si modificar el sueño tiene un efecto beneficioso en el cerebro”, dijo Bendlin.

De modo que, si usted es alguien que siempre está dando vueltas en la cama por la noche, ¿eso significa que está destinado a un futuro con Alzheimer?

No necesariamente. Bendlin dijo que estos hallazgos no pueden demostrar que dormir mal provoque Alzheimer. “Encontramos una asociación”, dijo. “Pero eso no significa que haya causalidad”.

Es posible que sean los cambios en el cerebro asociados con el Alzheimer los que podrían afectar al sueño, en lugar de al revés, añadió Bendlin.

Las personas con marcadores (señales) de Alzheimer en su líquido cefalorraquídeo tampoco están predestinadas necesariamente a desarrollar la enfermedad, comentó.

“Encontramos relaciones entre el sueño y los niveles de proteínas relacionadas con el Alzheimer, pero todavía no se ha mostrado que las proteínas que medimos predigan la futura demencia cuando se miden en las personas cognitivamente sanas”, dijo Bendlin.

El estudio incluyó a 101 personas y su promedio de edad era de 63 años. Al inicio de las pruebas, todos los voluntarios del estudio tenían unas habilidades de pensamiento y de memoria normales. Pero se consideró que estaban en riesgo de Alzheimer porque uno de sus padres tenía la enfermedad o porque portaban un gen que aumenta el riesgo de Alzheimer llamado apolipoproteína E o APOE.

Los voluntarios del estudio dieron una muestra del líquido cefalorraquídeo para hacerle pruebas de los marcadores del Alzheimer.

También respondieron a preguntas para juzgar la calidad de su sueño. Algunos ejemplos de preguntas fueron: “Durante las últimas cuatro semanas, ¿Con qué frecuencia durmió tanto como necesitaba?”, o “¿Durmió lo suficiente como para sentirse descansado cuando despertó en la mañana?”, comentó Bendlin.

Aunque en la mayoría de las personas se observó una asociación firme entre los problemas para dormir y los marcadores del Alzheimer, no todo el mundo con problemas para dormir tenía estos marcadores en su líquido cefalorraquídeo, dijo Bendlin.

Por ejemplo, no hubo una asociación entre las personas que tenían apnea del sueño y los marcadores del Alzheimer en el líquido cefalorraquídeo.

Otros factores (como el uso de medicamentos para poder dormir, el nivel educativo, la depresión y el peso) no cambiaron la asociación entre dormir mal y los marcadores del Alzheimer, encontraron los investigadores.

Una cosa que podría haber alterado los hallazgos es que los participantes reportaron sus propios problemas de sueño. Es posible que las personas reportaran erróneamente sus problemas de sueño o que no los recordaran correctamente, dijeron los investigadores.

Un especialista afirmó que la asociación entre el sueño y la amiloidea se ha observado en ratones, pero su efecto en las personas no está claro.

“Hay un bucle de retroalimentación positiva que implica al sueño y a la amiloidea”, dijo el Dr. Sam Gandy, director del Centro de Salud Cognitiva del Hospital Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York.

En los ratones, cuanto peor duermen, más amiloidea se acumula. Cuanto más amiloidea se acumula, peor duermen, dijo.

No se sabe si en los seres humanos esto ocurre del mismo modo, dijo Gandy.

“Dado que nuestra capacidad para ralentizar la progresión del Alzheimer está bastante limitada, se trata de un área importante para la investigación a fin de que podamos aprovechar terapéuticamente la regulación del sueño”, dijo.

Bendlin comentó que es importante identificar los factores de riesgo modificables del Alzheimer porque retrasar dicha enfermedad en las personas aunque solo sea 5 años podría reducir la cantidad de casos en los próximos 30 años en casi 6 millones y ahorrar 367 mil millones de dólares en los costos de atención médica.

El informe aparece en la edición en línea del 5 de julio de la revista Neurology.

