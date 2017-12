Por Hugo Laveen

Chandler, AZ. Un hombre de Chandler es aclamado como un héroe después de haber sacado a un niño del peligro durante un tiroteo en una gasolinera y tienda de conveniencia Valero.

Sucedió mientras Jeremy Douwstra estaba de pie en una máquina expendedora de DVD RedBox frente a la tienda ubicada en las calles Riggs y Gilbert, poco después de las 7 pm del 31 de julio.

Douwstra estaba ocupándose de sus asuntos cuando un hombre identificado más tarde como Robert Lee Antone Jr. salió de la tienda, fue a su automóvil, sacó su arma y luego abrió fuego desde el estacionamiento hacia la tienda. Según los informes, estaba molesto porque el empleado se negó a venderle alcohol.

Mientras volaban las balas, Douwstra vio a un niño de 12 años de edad junto a un segundo Redbox que estaba prácticamente en la línea de fuego, “a solo unos metros de donde los disparos de balas golpeaban el frente del Valero”.

“El niño estaba congelado por el miedo y no se movía”, explicó el Detective Seth Tyler del Departamento de Policía de Chandler. “Jeremy inmediatamente agarró al niño, lo sacó del peligro y lo movió al refugio”.

La semana pasada, el Jefe de Policía Sean Duggan honró a Douwstra, quien es maestra, con un Premio de Conducta Valerosa, el más alto galardón otorgado a civiles por el Departamento de Policía de Chandler. Básicamente es la versión civil de la Medalla de Valor del Departamento, que se otorga a los oficiales “por valentía excepcional ante el riesgo inminente de vida o lesiones corporales graves. El destinatario debe demostrar una valentía excepcional realizando una acción voluntaria en una situación extremadamente peligrosa “, de acuerdo con las Órdenes Generales del Departamento.

“Los patrulleros que respondieron al tiroteo en el Valero esa noche también estuvieron presentes para agradecer a Jeremy por su heroísmo en una situación extremadamente peligrosa”, dijo Tyler.

Mientras que Douwstra y el niño escaparon ilesos gracias a la fría cabeza del profesor y al pensamiento rápido, un empleado de la tienda resultó herido en el tiroteo.

Pero la situación no terminó ahí. La policía dijo que Antone saltó a un automóvil y abandonó la escena, lo que llevó a la policía a una persecución que los llevó a la comunidad india del río Gila. Antone disparó contra los oficiales durante esa persecución, según CPD.

No se golpeó a ningún oficial, pero una mujer que conducía en el área de la persecución resultó herida.

Los oficiales eventualmente tomaron a Antone y otras dos personas bajo custodia a una milla al sur de Hunt Highway en la Ruta Estatal 587. Los investigadores más tarde dijeron que las dos personas con Antone habrían sido retenidas contra su voluntad.

Antone enfrenta numerosos cargos en relación con los dos disparos.