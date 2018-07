Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ. Un hombre de Gilbert está agradecido después de que atrapó a un oficial de policía que estaba haciendo un poco más para mantener su vecindario a salvo.

Sus cámaras de seguridad estaban rodando cuando el oficial descubrió que el hombre había dejado su auto desbloqueado.

Entonces, ¿qué hizo el oficial? ¡Lo cerró con llave!

“Lo llamo más allá. Estoy muy agradecido”, dijo Gary Hilton.

Hilton estaba profundamente dormido, pero la cámara fuera de su casa estaba rodando. Alrededor de la 1:30 a.m. de la mañana del miércoles, recogió la figura de un hombre que usa una linterna para mirar por las ventanas del automóvil.

“La alerta de mi dispositivo de monitoreo me despertó”, dijo.”Me puso realmente nervioso”.

No pasó mucho tiempo para que Hilton se diera cuenta de que se trataba de un agente de la policía de Gilbert que recorría el vecindario para verificar si había autos desbloqueados.

“Hemos tenido alrededor de 450 robos de automóviles hasta ahora en Gilbert este año, más del 90 por ciento de ellos, los sospechosos accedieron al interior del vehículo a través de una puerta desbloqueada”, dijo el sargento Darrell Krueger del Departamento de Policía de Gilbert.

Krueger dice que sus oficiales a menudo hacen esto durante el tiempo de inactividad entre llamadas. También buscan puertas de garaje y puertas de entrada que se hayan abierto, cualquier cosa que pueda atraer a los delincuentes.

“Estos actos han estado sucediendo, estos buenos actos por parte de los oficiales y las interacciones con el público, han estado ocurriendo durante mucho tiempo, pero ahora tenemos la evidencia en video para respaldarlo”, dijo Krueger.

“No sabía esto, no es nada que haya visto antes, y no es nada de lo que haya escuchado que lo hagan”, dijo Hilton.

Después de darse cuenta de que había dejado su auto desbloqueado, Hilton salió a buscar al oficial y darle las gracias.

“Todo lo que hizo claramente fue abrir, cerrar y cerrarse. Doy la bienvenida a que en cualquier momento, no tengo problemas con que entren a mi propiedad, es por mi propio bien. Y me doy cuenta de esto ahora y lo estoy agradecido”. dijo Hilton.

Él dice que ya no dejará su auto desbloqueado.