Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un sospechoso que fue baleado y asesinado por un oficial de policía de Glendale el martes por la noche, se encontraba prófugo, después de escapar de la custodia del Departamento de Corrección en febrero, dijo el sargento John Roth del Departamento de Policía de Glendale.

El incidente mortal fue aproximadamente a las 5:30 de la tarde en el área de 27th Street y Baseline Road.

Roth dijo que el sospechoso, un hombre de 23 años cuyo nombre no se ha divulgado, era buscado por la Fuerza de Tarea de Delincuentes Violentos del servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Los investigadores habían recibido información de que el hombre estaba en un hogar.

Roth dijo que el sospechoso salió huyendo por la parte posterior mientras los oficiales estaban estableciendo un perímetro. Saltó por una pared trasera donde se encontró con un oficial y su compañero K-9. El sospechoso disparó al oficial, quien luego devolvió el fuego. El sospechoso fue declarado muerto en la escena.

Roth dijo que un K-9 recibió un disparo en el intercambio de disparos. El perro está en condición estable en una clínica veterinaria. Roth no dio a conocer los nombres del oficial o su compañero K-9. No se informaron otras lesiones.

Roth dijo que la gente debería esperar restricciones de tráfico a lo largo de Baseline Road en el área de la calle 27 hasta al menos el miércoles por la mañana.