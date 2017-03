Por Hugo Laveen

Glendale, AZ.— La policía de Glendale está investigando un tiroteo mortal que ocurrió justo antes de la medianoche del martes.

La policía respondió a los apartamentos 55 Urban cerca de la 55th Avenue y Camelback Road para atender una llamada que alertaba sobre balacera (ShotSpotter).

Cuando los agentes de policía llegaron a la escena, localizaron a un hombre que había recibido un disparo. Los paramédicos trataron al hombre no identificado en la escena pero él no sobrevivió.

“La investigación está en curso, pero la información preliminar es que esto no fue un tiro al azar, sino posiblemente un incidente relacionado con drogas”, dijo la Oficial Tiffany Smith del Departamento de Policía de Glendale en una respuesta por correo electrónico a nuestra investigación.

La policía no ha publicado una descripción del sospechoso.

ShotSpotter es un sistema que recopila datos para uso ilegal de armas de fuego.