Por Hugo Laveen

Bolingbrook, Illinois. Un oficial de policía de Illinois y tres de los miembros de su familia murieron en un accidente de tráfico mientras se dirigían a un funeral en Irlanda.

El oficial Stephen Alexander, de 49 años, murió en el accidente el lunes, dijo el Departamento de Policía de Bolingbrook. Sus padres, Doug y Lily, ambos de 75 años; y su hermano, Doug Jr., de 42 años, también fueron asesinados.

The Irish Times informa que la familia se dirigía a un funeral cuando su coche de alquiler colisionó con un camión cerca de la ciudad de New Ross en el condado de Wexford. Habían llegado al aeropuerto de Shannon solo horas antes del accidente.

Los cuatro supuestamente murieron en la escena.

Stephen, un veterano de 17 años del Departamento de Policía de Bolingbrook, deja atrás a dos hijas que fueron “su orgullo y alegría”, según un comunicado de prensa.

“Steve fue un oficial ejemplar que se enorgulleció de su carrera en la aplicación de la ley y que se dedicó a proteger y servir a los ciudadanos de Bolingbrook”, dijo el departamento en un comunicado. “A Steve lo extrañarán todos aquellos que tuvieron el placer de conocerlo y siempre mantendremos a la familia Alexander en nuestros pensamientos y oraciones.

Un amigo de la familia de Lily y su esposo dijo que la pareja a menudo visitaba a familiares en Irlanda. Vivían en una comunidad de Oak Lawn en las afueras de Chicago, donde eran queridos por los vecinos.

“Es un día triste en la calle y en este barrio”, dijo Ignacio Pérez, un vecino, después de enterarse del accidente.

Doug Jr. era un músico que tocaba en una banda llamada Network. Su compañero de banda, Kent Kaled, le dijo a la estación que era un padre y esposo devotos.

Según el Irish Times, el conductor del camión y un pasajero no sufrieron lesiones. El accidente está bajo investigación.